Pese a que lo ha negado desde principios del año, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó su candidatura a senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires. “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado”, afirmó la funcionaria a través de su cuenta de X.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, expresó al respecto la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, en un posteo que fue acompañado con una foto firmando el acta de su candidatura.

En este camino, sostuvo que desde el Congreso “voy a liderar los cambios que el país necesita” con el objetivo de “proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

El nombre de Bullrich para la boleta de la Ciudad de Buenos Aires, en donde LLA llegó a un acuerdo con el PRO, se mencionaba, aunque no está definido su sucesor en el Ministerio de Seguridad Nacional. La titular de la cartera quiere a Alejandra Monteoliva, hoy secretaria de Seguridad Nacional. Sin embargo, circulan los nombres de los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli y los intendentes Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).