Día del Niño sin industria nacional

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), el sector enfrentará un Día del Niño (no más de las Niñeces por decreto de Milei) con poca participación de la industria nacional: el 80% de los juguetes que hoy se venden en el país son importados.

“Entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 84% en valor y un 114% en volumen frente a 2024, alcanzando 13.752 toneladas. También creció un 80% la cantidad de empresas importadoras”, señaló CAIJ en su último informe. En este sentido, que este año “8 de cada 10 productos son importados de alta gama y con licencias”.

A su vez, reveló que se “observa una leve mejora en el nivel de actividad en los comercios de cara al Día del Niño desde este jueves, impulsada por la expansión del comercio electrónico”. Sin embargo, la CAIJ agregó que “la recuperación del terreno perdido durante 2023 y 2024 continúa siendo un desafío.