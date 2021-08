Argentina aumentará sus reservas

Este lunes culminará la votación en el Fondo Monetario Internacional para la asignación de 650.000 millones de dólares a los países miembros. El fondo asignado para nuestro país es de 4.355 millones de dólares, lo cual permitirá el incremento de las reservas.

Los recursos serán repartidos a fines de agosto y su porcentaje se calcula en función de la participación de la cuota, que en el caso de nuestro país es 0,67%.

Sin embargo, este ingreso está por fuera de las negociaciones con el Fondo. Actualmente se espera un nuevo acuerdo por una deuda total de US$ 44.000 millones, y donde unos US$ 3.800 millones de ese capital se deben abonar en 2021, si no se alcanza un entendimiento en el período.

El primer vencimiento de capital con el FMI será en septiembre próximo, cuando el país deberá afrontar cerca de unos US$ 1.800 millones. El otro pago de la deuda está pactado para fin de año y consiste en una suma similar.

Ambos vencimientos son parte del programa stand by que suscribió el entonces presidente Mauricio Macri con el FMI de US$ 57.000 millones, de los que finalmente se de-sembolsaron unos US$ 44.000 millones.

A esta situación hizo referencia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presentación de los candidatos del Frente de Todos: “El FMI decidió entregar dólares a los países por los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder, porque en el 2018, después de que en el 2015 tuviéramos un país sin deuda, ahora debemos 45.000 millones de dólares al FMI”, se lamentó, dando a entender que los nuevos recursos no podrían ser utilizados para la pandemia.