El Frente de Todos platense va a las PASO para “recuperar la ciudad”

La oposición en La Plata tendrá su propia interna y la mirada está puesta en lograr un caudal de votos que permita armar una lista con los sectores heterogéneos que conforman el Frente de Todos para poder recuperar escaños dentro de un Concejo Deliberante que hoy los tiene en minoría. De este modo, habrá dos nóminas que irán de la mano de la lista nacional, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza por la provincia de Buenos Aires: una encabezada por Guillermo Escudero y otra, por el exjuez Luis Federico Arias.

“El objetivo no es ganarnos entre nosotros, sino ganarle a Garro”

En diálogo con diario Hoy, Escudero explicó que la campaña tendrá tres ejes centrales: “Por un lado, el empleo, la producción; de hecho en nuestra lista hay representantes de distintos sectores y hay que avanzar en pensar una ciudad que tenga inversión en infraestructura para producir. El otro eje muy importante para nosotros es el cuidado del medio ambiente, con la campaña de reciclado, donde la ciudad de La Plata tiene que ser pionera, tiene que ser una ciudad eco-sustentable porque tiene que ver con la generación de empleo; y el tercer eje tiene que ver con la seguridad, que es uno de los principales reclamos de los vecinos. Hay un nuevo paradigma de ciudad, donde no alcanza con alumbrado, barrido y limpieza sino que los vecinos exigen a estas mini provincias mucho más”.

“Estamos seguros que si estamos a la altura de las circunstancias con estas dos listas vamos a potenciar al Frente de Todos, no tenemos fisuras ideológicas y lista única no es sinónimo de unidad; es ese el desafío. El objetivo no es ganarnos entre nosotros, el objetivo es ganarle a Garro”, sentenció.

“Hay que discutir un nuevo modelo de ciudad”

El exjuez Luis Federico Arias admitió a diario Hoy al igual que su “rival”, que “nuestro anhelo era la unidad, creíamos que estaban dadas las condiciones; creo que representamos a distintos sectores del electoral del Frente de Todos con nuevas proyecciones”.

“Las PASO son alternativas válidas, pero no es la única. Es mejor alcanzar consensos de manera democrática tratando de entender una democracia más real, pero si no se alcanza son fundamentales unas PASO, ordenadas, sin golpes bajos, ni trampas en las elecciones”, deslizó el exmagistrado.

Arias apuntó entonces que, de ahora en más: “Queremos un gobierno en sintonía con las reformas que se están haciendo a nivel provincial y nacional y profundizarlas, tenemos que concentrarnos en los problemas de la ciudad más que candidaturas, y lo importante es que una vez terminadas las elecciones podamos sentarnos a dialogar un modelo de ciudad”.

“El gobierno de Garro si tiene que exhibir mejoras realmente no tiene nada. Hay microbasurales en toda la ciudad, hay abandono en las calles, no hay nuevas vías de comunicación. La Plata está estancada hace años. El crecimiento de la ciudad se dio por emprendimientos privados que no aportan nada, lo único que hacen es aumentar la segregación urbana. Es una de las ciudades con más asentamientos. La periferia es un desastre, barrios que no tienen agua y donde no llega el camión de la basura”, finalizó.

Juntos en La Plata: una interna impulsada por CABA

El oficialismo en la ciudad de La Plata tendrá su propia interna, en sintonía con lo que ocurrió a nivel nacional, donde Diego Santilli fue ungido como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos de Aires, mientras que la UCR se plantó con la figura de Facundo Manes.

Mor Roig: “Hay que consolidar la mayoría en el Concejo”

El primer precandidato a concejal por Juntos, Javier Mor Roig, dijo a diario Hoy que “esta es una campaña atípica por el contexto, no son circunstancias normales para hacer una campaña tradicional, la idea es tomar contacto con la gente pero con prudencia y los cuidados necesarios; la gente está cansada, dolida y por eso será una campaña distinta”.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que en los últimos dos procesos electorales dentro de Juntos por el Cambio no hubo internas en la capital bonaerense, indicó que “es una situación moderada porque tenemos una muy buena relación con los integrantes de ambas listas, algunos son legisladores de hecho y hemos trabajado juntos, es simplemente una selección de can­didatos”.

Sin embargo, Mor Roig aseguró que la unidad hubiera sido posible “si no hubiese existido lo que pasó en la Provincia, porque estábamos camino a eso pero es una elección de candidatos y el 13 estaremos todos juntos sumando candidatos de un lado de otro y yendo a la batalla electoral que es en noviembre”.

“El objetivo es tener una buena mayoría en el Concejo para seguir apostando al proyecto de ciudad, que empezó en 2015 y ha evolucionado bastante la ciudad pero falta mucho, hay que consolidar la mayoría en este Concejo Deliberante para seguir transformando la capital de la Provincia”, remarcó.

Rovella: “El capricho del PRO de Capital nos llevó a esta interna”

El precandidato por “Juntos” (UCR), Diego Rovella, fue más allá que su “rival” de la interna y en diálogo con diario Hoy apuntó directamente al PRO porteño por la interna que se dará en la ciudad de La Plata.

“No hay que dramatizar esta interna, estas PASO van a fortalecer al espacio. De todos modos sí creo que es una interna a la que nos lleva el PRO de la Capital decidiendo que María Eugenia se fuera y que Santilli venga a la Provincia cuando teníamos un mejor candidato como Facundo Manes. Esto es un capricho del PRO de Capital Federal”, dijo Rovella.

“Vamos a trabajar la candidatura de Facundo Manes, no tenemos inconveniente ni con el intendente Garro, nos sentimos parte de la gestión, sí queremos trabajar una impronta para la recuperación de la clase media, para que en 2023 Juntos haya un candidato radical e ir armando los equipos técnicos para armar las estrategias y programas”, afirmó.

Sin embargo, el diputado provincial ratificó: “Estamos en un proyecto juntos y el 13 nos juntaremos con Julio Garro y haremos lo posible para meter la mayor cantidad de concejales, somos Juntos y estamos en un proyecto político, acompañamos a Garro hasta último momento porque es un muy buen intendente que detuvo la decadencia de la ciudad, y queremos que la ciudad siga creciendo”.