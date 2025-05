Caputo le rogó a supermercadistas que no aumenten los precios

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó en el Palacio de Hacienda un encuentro con representantes de las principales cadenas de supermercados de la Argentina, en donde el funcionario presionó para que no acepten las listas de precios con aumentos que recibieron luego de la eliminación parcial del cepo y el cambio del esquema cambiario, aplicados a partir del lunes 11 de abril.

La información oficial

Según informaron desde Casa Rosada, durante la reunión de este martes, Caputo celebró ante los supermercadistas el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno, la eliminación de la política de emisión monetaria, la introducción de un tipo de cambio flotante y el logro de un Banco Central capitalizado.

También destacó que desde el inicio de la gestión libertaria se redujeron impuestos en más de dos puntos del PBI, y que la economía creció casi un 6% según la última estimación del Indec.

Por su parte, los empresarios ratificaron que no están convalidando aumentos de precios “injustificados” tras la modificación del régimen cambiario, y remarcaron la necesidad de fomentar la competencia.

Del encuentro participaron ejecutivos de Carrefour, Cencosud, Chango Más, Coto, Día y de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Pedido expreso de Caputo

Por fuera de lo difundido desde la administración libertaria, trascendió que Caputo convocó a los representantes de los grandes supermercados para pedirles que continúen rechazando las listas de precios con fuertes incrementos.

A su vez, insistió que no otorguen aumentos salariales superiores al 1% mensual que no sean homologados por el Gobierno nacional. Sobre este punto es importante aclarar que los acuerdos paritarios deben posteriormente obtener el visto bueno desde Nación, pero la directriz bajada desde Casa Rosada es usar de ancla inflacionaria los salarios y que estos aumenten muy por debajo de la inflación.

“Gracias por el esfuerzo, pero tienen que seguir”, les pidió Caputo a los empresarios, de acuerdo a lo que contaron fuentes que presenciaron el encuentro a diferentes medios de comunicación como Página12, El Cronista y Tiempo Argentino.

En este sentido, el propio ministro deslizó que hay firmas, como el caso de las aceiteras, que no cedieron a su pedido de bajar precios, o que otorgarán aumentos salariales no homologados, como sucede con los empleados de comercio. De esta manera, el ministro admite que el modus operandi de apretar no generó los resultados deseados y debe apelar a que los supermercados sean su paraguas antiinflación.

Un Estado presente

De esta manera, Caputo rompió con los manuales libertarios. En primer lugar, desmiente la histórica frase de Milei: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, es decir, su única causa es la emisión de dinero. Si se dejó de emitir, ¿por qué el ministro de Economía debe interceder y pedir a supermercadistas que no suban los precios?

Por otro lado, utiliza el poder del Estado e interfiere en las paritarias, que son un acuerdo privado entre empresarios y trabajadores.