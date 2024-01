Causa Nisman: el Ejecutivo dijo que fue un “homicidio”

La Oficina del Presidente recordó ayer al fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, a nueve años de su muerte, y consideró que se trató de un “homicidio”. El planteo generó eco dentro de la Casa Rosada, debido a que se trata de una postura contrapuesta a la del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo lo contrario sobre la causa de muerte.

“A nueve años de su homicidio, la Oficina del Presidente conmemora el legado del fiscal Alberto Nisman, un incansable defensor de la justicia cuyo compromiso por esclarecer la causa AMIA e impartir justicia para las víctimas y familiares del atentado continúan siendo hoy un ejemplo para todos los argentinos”, señala el comunicado que compartieron en redes sociales.

Lo llamativo del planteo sobre la muerte del fiscal que denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por acordar un memorándum con Irán es que no coincide con las afirmaciones que dio Cúneo Libarona apenas horas antes.

“Al margen de que yo pueda haberlo conocido a él y a varios personajes y demás, yo tengo la sensación de que no aguantó lo que estaba viviendo. No sé si alguien lo llevó a no aguantar esa situación”, sostuvo el ministro en una entrevista televisiva en la que se refirió al tema y reafirmó un planteo que ya había expresado previamente.