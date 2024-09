CFK cruzó a Milei: “Se la pasa boludeando en las redes. Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado”

Durante el viernes hubo un cruce en la red social “X”, entre Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente Javier Milei, luego de que ésta le haya marcado la cancha al mandatario con un profundo análisis político y económico de la gestión actual. La expresidenta, siempre aguda en sus apreciaciones, no dudó en cuestionar la capacidad del actual mandatario para enfrentar la crisis que vive el país. “Milei, hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta”, disparó Cristina, haciendo alusión a las polémicas en torno a las declaraciones de Milei y a las acusaciones de plagio en sus escritos.

La respuesta del Presidente no se hizo esperar, con su habitual estilo provocador y profundo egocentrismo dijo: “No te pongas así de nerviosa, Cristina, te gustará mi clase...”. Sin embargo, lo que Milei no logra entender es que gobernar un país como Argentina, con su compleja historia y desafíos económicos, no se soluciona con frases mediáticas o provocaciones en redes, las cuales utiliza por horas durante el día. Cristina lo dejó claro: “Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal”.

El enfoque que propone el mandatario libertario, centrado en descalificar y atacar personalmente a quienes lo critican, deja en evidencia una falta de seriedad en el manejo de la crisis. Cristina, con la experiencia de haber liderado el país en dos mandatos consecutivos, sabe que no hay lugar para improvisaciones.

Gobernar exige conocimiento profundo y una visión estratégica, algo que, hasta ahora, Milei parece no demostrar.