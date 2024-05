Cristina cuestionó a Milei: “¿Con qué dólares van a pagar al FMI?”

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, formó parte de la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón.

Tras el acto celebrado en Quilmes, Cristina Kirchner reapareció en el Instituto Patria y no dudó en apuntar en contra del Gobierno de Javier Milei. Cerca de las 19, la exmandataria arribó al edificio Cristina Kirchner y brindó su discurso donde consideró que La Libertad Avanza “tiene un problema con las mujeres”.

“Es un día de chicas, el único infiltrado es Parrilli. Es porque se le ocurrió a él que podíamos hacer esto. ¿Vieron por qué lo quiero tanto? Aunque a veces lo reto y le digo cosas feas cuando hablamos por teléfono”, mencionó en forma de chiste CFK.

En el marco de la inauguración de su propio Salón de las Mujeres, Fernández expresó su discurso “con el optimismo de que algún día volverán a la Casa Rosada”, en referencia al salón que fue renombrado por el Gobierno actual.

“Todos saben que no soy feminista. Nadie tiene que asumir roles que no ha tenido, no soy militante feminista, pero respeto mucho a las que lo son. Digo esto porque tal vez se haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer, para señalar que había un sesgo ideológico”, confesó la expresidenta.

A la carga contra Milei

Como en su anterior discurso en Quilmes, la expresidenta Cristina Kirchner insistió en que el superávit presentado por el Gobierno de Milei “era trucho”, puso como ejemplo a Cammesa y expresó ante esto: “Instan a las jurisdicciones a que pongan la plata que necesitan las distribuidoras. O sea que el superávit era trucho, como dijimos. Ayer mismo, Cammesa presentó la deuda de diciembre, enero y febrero. Agárrense, un billón en electricidad, ¿se dan cuenta de que todo ese verso del superávit era eso, un verso?”.

En su alocución en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, Fernández de Kirchner se refirió al modelo económico de Javier Milei como “extractivista”, y “que va a condenar a los argentinos a la desocupación”. Además, incluyó su propio análisis sobre el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), propuesto por el Gobierno en la ley “Bases”.

Según lo que afirman desde la administración libertaria, es generar “seguridad jurídica” mediante incentivos en materia tributaria y fiscal. Cristina Kirchner aseguró que “a partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del BCRA. Pero, pregunto yo, y les pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el FMI, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de la deuda soberana: ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no entran dólares?”, señaló.

Además, cuestionó al Gobierno: “¿Con qué dólares van a pagarle al FMI y sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie? O a lo mejor el objetivo es seguir que nos sigamos endeudando eternamente. ¿Cómo vamos a dejar la energía de esta manera, olvidándonos del autoabastecimiento interno?”.

“Deberíamos estar preocupados todos los argentinos por la ley que está en el Senado”, concluyó.