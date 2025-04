De Carlotto despidió a Francisco: “Era un hermano para mí”

Estela de Carlotto lamentó la pérdida del Papa Francisco. “No va a haber otro igual”, describió la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Lo he querido tanto. Era un hermano para mí, una persona sana, buena, generosa, todas esas condiciones que tiene que tener quien está a cargo de la iglesia católica. Qué lástima porque no va a haber otro igual. Lo que hay que hacer es no olvidarlo. Que los que vayan a ocupar el poder que él tenía sepan que queremos Papas así”, expresó en declaraciones radiales.

Asimismo, admitió que no conoció a Bergoglio sino hasta después de que asumió como Papa. Cuando era obispo y luego cardenal primado de Buenos Aires “yo no lo quería”, confesó. “Qué lástima que no lo conocí aquí. Me decían de verlo pero yo no quería por esto o por aquello. Esas pavadas y tonterías”, relató.

Además, reveló que tenía planeado visitarlo el próximo mes, y que le había escrito una carta que iba a enviarle pronto: “En ella le decía que Dios sabe lo que hace y que las personas como él no se tienen que ir tan pronto”.

Por su parte, Abuelas de Plaza de Mayo publicó un mensaje titulado “¡Hasta siempre, hermano Francisco!”, por el cual expresó su “tristeza y dolor” por su fallecimiento y lo calificó como “un defensor de la justicia social y los derechos humanos”.

“Se ha ido el Papa de los pobres, de los de abajo. A los que seguimos aquí nos corresponde mantener su palabra y su ejemplo vivos”, puntualizó la organización.