Deberán resolver la situación procesal de Macri antes de la feria judicial

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires aspira a resolver antes de la feria judicial si confirma o revoca el procesamiento a Mauricio Macri en la causa que lo tiene como imputado por espionaje ilegal a los familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Los jueces de la Sala primera del Tribunal de Apelaciones que deberán tomar la decisión al respecto son Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y, según pudo saberse, prevén emitir el fallo antes del receso invernal. Además, buscarán dar un corte a la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes se encuentran procesados en la misma causa.

El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan perdió contacto con 44 tripulantes a bordo. Tras iniciar el proceso de búsqueda y rescate, las investigaciones indicaban que el hundimiento se había producido debido a una “implosión”. Lo realmente siniestro, es que durante este período hubo sospechas de ocultamiento de información, irregularidades, negligencias y escuchas ilegales a los familiares de las víctimas.

En diciembre de 2021, el expresidente fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por ser responsable de ordenar y/o coordinar los seguimientos telefónicos y ordenar el “ciberpatrullaje” que se realizó sobre un grupo de familiares.

Por estos motivos, la Justicia sostiene que Macri utilizó la información de las escuchas ilegales con el fin de obtener una ventaja política y mejorar la imagen de Cambiemos.

En ese marco, según indicó el magistrado, es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”.

“Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones. En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con contener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces Presidente a la ciudad de Mar del Plata” sentenció.

En febrero de este año, Bava remitió a los Tribunales porteños de Comodoro Py la causa de espionaje ilegal, decisión que fue apelada por Valeria Carreras, la abogada de la mayoría de los familiares de las víctimas del hundimiento, quien a su vez solicitó que el proceso se tramite “en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia”.

Por su parte, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que se debe anular el procesamiento de Macri. Esto se debe a que en la indagatoria “no le fue impuesta la prueba existente en su contra”.

Desde que la causa cambió de Tribunal, los familiares han reclamado ante las incesantes salidas del país realizadas por el expresidente, a quien la Justicia no le ha puesto ningún reparo para viajar desde Ezeiza hacia el lugar en el mundo que se le antoje. “Las señales son inequívocas y no habrá justicia. Una de ellas fue la marcada diferencia entre el expresidente y las familias espiadas ilegalmente. Al procesado se lo atiende hasta en sábado a la noche. A esta querella se la ignora”, indicó Carreras que añadió que “quizás estemos frente al tiro del final sobre la verdad, sobre la justicia y sobre las familias que represento, volviendo a revictimizarlas, si se sobresee a los procesados”. La letrada destacó que las familias seguirán reclamando justicia, incluso en vías internacionales si hace falta. “No podrán hacerles más daño que el que ya se les hizo. No podrán evitar que sigan su vía crucis ante la Justicia. Tienen las pruebas y han demostrado luchar con las manos llenas de dignidad”, concluyó.