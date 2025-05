El Gobierno bonaerense se defiende ante los ataques por inseguridad

En medio de un nuevo pico de violencia en el conurbano bonaerense, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, salió a respaldar en el día de ayer la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad y desmintió el relato de una escalada descontrolada del delito: “Si alguien comete un homicidio en la Provincia, el 100% es identificado y detenido”, afirmó en declaraciones radiales.

Bianco remarcó que las estadísticas oficiales no indican un incremento de los homicidios y advirtió que los discursos alarmistas no se condicen con la realidad: “Hablar de ‘baño de sangre’ es falso y solo busca generar miedo”. A su vez, defendió las políticas provinciales en seguridad, incluyendo la incorporación de patrulleros y el trabajo en el sistema penitenciario: “Nos preocupa mucho que quienes salen de prisión no reincidan”, dijo.