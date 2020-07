“El Ministerio de Seguridad no solo investigaba a los policías, sino a muchas personas”

El espionaje en la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal fue “más grave que lo que pasó a nivel nacional”, advirtió la diputada bonaerense Susana González del Frente de Todos, que además precisó que “desde la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad no solo se investigaba a los policías, sino también a muchas otras personas”.

González remarcó que según a su entender “esto es más grave que lo que ocurrió en la AFI, ya que se trata de un organismo administrativo cuya función es investigar las faltas del personal policial y se dedicaron a investigar no solo a personal policial”.

Y remarcó que “está comprobando que desde la auditoría de Asuntos Internos se hizo espionaje ilegal” en relación a la denuncia que se tramita ante la UFI número 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

“46.800 personas de la Provincia, incluyendo a jueces, intendentes, empresarios, diputados, senadores e incluso sobre Daniel Scioli” fueron los espionajes por asuntos internos según la legisladora, que agregó que se “pidieron oficios a Migraciones para ver quién salía y entraba del país durante los cuatro años del gobierno de Vidal y esto está probado en la causa”.

González mencionó que estaban implicados en la maniobra de presunto espionaje ilegal el “auditor general,

Guillermo Berra, y su esposa, María Rosario Sardiña, que era la auditora patrimonial del organismo de Asuntos Internos” y remarcó que “esta estructura dependía por supuesto del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y de la gobernadora Vidal”.

Finalmente indicó que “tanto Berra como Sardiña son los Susana Martinengo de la Provincia, y no creemos que se corte allí el hilo de la investigación” y contó que “en agosto de 2018 me barretearon la puerta de mi despacho en Diputados y luego, al pedir las cámaras, dijeron que hubo un corte de luz y que no se pudo filmar”.