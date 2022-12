El oficialismo continúa el reclamo por el escándalo de la Corte

"Exigimos a Larreta la renuncia de ­D’Alessandro”, comienza el comunicado difundido desde el bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, exigiendo al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que en forma urgente remueva de su cargo al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, funcionario involucrado en el viaje a Lago Escondido y ahora nuevamente expuesto por los chats con Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

“Más allá de las acciones judiciales que correspondan por los delitos que surgen de los chats que han tomado estado público, es absolutamente imposible que siga en su cargo, nada más ni nada menos que al frente de la Justicia y de la seguridad de nuestra Ciudad, quien ha perdido toda autoridad frente a la ciudadanía”, sostienen legisladoras y legisladores porteños.

“Resulta inadmisible aceptar y naturalizar los hechos que denotan una cadena de eventos de corrupción y tráfico de influencias escandalosos que afectan directamente el interés de los porteños y las porteñas”, en relación al duro accionar que manifiestan dichos funcionarios en CABA, y al reciente fallo de la Corte por la Coparticipación.

Por su parte, el legislador Claudio Morresi, en diálogo con este multimedio señaló: “D’Alessandro no puede estar ni un minuto más frente a la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Estos chats, por más que no tengan validez jurídica, todos sabemos que son reales. Y una persona que quiere implementar los métodos que se implementaban en la dictadura, subirlas a un auto y hacerlas cagar, como él dice, incorporando el accionar de secuestro, tortura y muerte, no puede ocupar ese cargo. Larreta tiene que exigirle la renuncia porque, si no, es cómplice de estas acciones que se están llevando adelante desde sus funcionarios”.

Wado de Pedro, ministro del Interior de la Nación

“Participamos de buena fe, en representación de Nación, en audiencias de mediación convocadas por la Corte por los fondos de CABA. En pos de la transparencia pedimos que sean públicas, pero la Corte no solo las hizo cerradas, sino que ordenó que no se registraran en ningún soporte.

Dijimos que el fallo es arbitrario, electoralista y antifederal. La filtración de los chats que muestran una relación escandalosamente promiscua del ministro de Seguridad de Larreta y el principal asesor de Rosatti confirman lo que denunciamos: con esta Corte no hay justicia”.

Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno bonaerense

“El fallo perjudica mucho a Buenos Aires. Son cuatro Fondos de Infraestructura Municipal. Los intendentes con eso hacen las cosas básicas que todavía faltan. Esta nueva filtración es escandalosa. La Corte dejó de ser suprema para ser macrista. Eso no es compatible con la democracia.

Este fallo es un fallo político que busca financiar la campaña de Larreta. Así como el FMI dio un crédito para la reelección de Macri y de toda esa plata no quedó nada para el pueblo. Cuando Macri le dio dinero a la Ciudad, lo dio tocando la Coparticipación”.