El PRO pronostica “meses muy difíciles” para abril y mayo

En la jornada de ayer, el diputado del PRO Diego Santilli habló con la prensa y advirtió que abril y mayo serán meses “muy difíciles” para la Argentina. En ese aspecto, les habló a la sociedad y a los dirigentes políticos y pidió ayudar al Presidente Javier Milei “para seguir luchando contra la inflación”.

“Argentina va a tener dos meses muy difíciles, abril y mayo. Tenemos que pensar cómo en abril le damos instrumentos al presidente para seguir luchando contra la inflación”, indicó el excandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, si bien reconoció que la relación entre Milei y el Congreso “es tirante”, Santilli afirmó que “al Congreso le faltó” y “está en deuda” con el Presidente. “Es el único presidente de la democracia al que no se le aprueba una primera ley. Tamaña ley, pero la ley primogénita era de 669 artículos y terminó en 330. Se votó en general y algo pasó en particular que no se votó”, recordó sobre el traspié de la primera versión de la Ley Ómnibus.

El diputado del PRO también dijo que Milei es el “primer presidente al que un Senado da de baja un DNU”. “¿Cómo se juzga a un presidente que no tuvo las herramientas que él pidió para hacer las transformaciones?”, preguntó.

Para finalizar, el legislador habló de la situación del PRO y manifestó: “Quedó bien mi relación con Horacio, pero yo tengo una posición clara. A nosotros la sociedad nos puso terceros y nos pide que lo ayudemos, no que nos fusionemos”.