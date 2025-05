Empresas de comercio desconocen la postura del Gobierno

Un grave conflicto inició el Gobierno en el sector de comercio al no homologar la paritaria alcanzada por trabajadores y empresarios. El acuerdo fue un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Además, se agregó una suma fija de $115.000. Como rompe el techo del 1% mensual que impone el Gobierno para que los salarios sean un ancla para la inflación, el Ejecutivo no homologó la paritaria.

De esta manera, cada empleador queda en su propia decisión si respetar el acuerdo paritario o no. Varios de ellos ya dieron el aumento, otros no (como los supermercadistas que negociaron con Caputo no aceptar las listas de precios con aumentos).

Ahora, el sindicato de trabajadores de comercio, FAECYS, anunció que las cámaras del sector desconocerán la postura del Gobierno. “Confirmamos que esta semana los supermercados y comercios abonarán los aumentos estipulados en el acuerdo paritario", señaló el gremio conducido por Cavalieri en un comunicado.

El escrito agradeció el diálogo responsable con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME Y UDECA), y sentenció: “Esta decisión refuerza la vigencia del convenio y aporta certidumbre a miles de trabajadores del sector”.

“No recuerdo un antecedente similar”, admitieron desde CAME, y describieron a este Gobierno como uno que “frena acuerdos entre privados”.