Escalan las tensiones en el Gobierno nacional por la estrategia electoral

La interna del Gobierno se intensifica a medida que avanza el calendario electoral. Lejos de cerrar filas, los principales referentes del oficialismo exponen distintas posturas y criterios poniendo en evidencia una creciente falta de coordinación en la estrategia de cara a las próximas elecciones.

Tras las elecciones legislativas del 11 de mayo, el “triángulo de hierro”, que integran el Presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, vive su momento más álgido. Mientras Karina se muestra decidida a expandir el partido libertario con listas propias en cada provincia, el sector que responde a Caputo insiste con que el foco debe estar en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Allí se definirán las bancas que podrían garantizarle al Presidente las reformas estructurales que proyecta para la segunda mitad de su mandato.

La estrategia de Karina Milei

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente libertario, ha asumido un rol central en la consolidación nacional de La Libertad Avanza (LLA). Desde septiembre de 2024, ha liderado una serie de giras por el interior del país, incluyendo provincias como Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y ampliar la base de afiliados en todo el territorio nacional. Durante estos actos, la secretaria general de la Presidencia ha enfatizado la necesidad de sumar bancas en ambas Cámaras y ha llamado a la unidad, declarando que “el enemigo está afuera”.

Sin embargo, su enfoque expansivo ha generado fricciones con aliados del Gobierno y dirigentes locales, quienes perciben una falta de consulta en la designación de referentes provinciales.

La visión de Santiago Caputo

Cabe señalar que la estrategia de la hermana del mandatario nacional, entra en conflicto con la perspectiva del tercer miembro del “triángulo de hierro”, Santiago Caputo, quien sostiene que el Gobierno se desgasta con estas elecciones locales y que debería enfocarse en la batalla nacional de octubre. En esos comicios se decidirán los escaños para las cámaras de diputados y senadores, que serán cruciales para la gobernabilidad y los proyectos que la Casa Rosada desea llevar adelante en el país.

Con este contexto, la interpretación de los últimos resultados electorales varía entre los diferentes analistas. Con una identidad propia, LLA se impuso en la ciudad de Salta y alcanzó un segundo puesto en Jujuy. Asimismo, los aliados del gobernador radical Leandro Zdero triunfaron en Chaco, aunque desde una posición no principal. En el caso de San Luis, se presentaron propuestas libertarias no oficiales que no tuvieron éxito.

Así, las diferencias estratégicas y de liderazgo entre Karina Milei y Santiago Caputo evidencian una interna creciente en el oficialismo. A medida que se acercan las elecciones legislativas, la capacidad del Gobierno para resolver estas tensiones y presentar una propuesta unificada será determinante para su de­sempeño electoral y la consolidación de su proyecto político.