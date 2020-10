Fernanda Iveli buscó “generar un circo, del que no vamos a ser parte”

Los ecos del escándalo en el Concejo Deliberante de En­senada aún recorren las ca­lles de la localidad portuaria de la región. En relación al exabrupto que la edil de Juntos por el Cambio tuvo para con su par Esteban Spivak, la presidenta del bloque oficialista, Silvina Nardini, le contó a diario Hoy los pormenores del incidente.

“Hace ya tres sesiones atrás, en el marco de una discusión como cualquier otra, a veces un poco más acalorada y otras no tanto, la concejala Iveli está haciendo una apreciación acerca de algo que mencionó el edil Esteban Spivak, y en un mo­mento decide abandonar su banca, se levanta y se acerca a la banca de Spivak, increpándolo y pidiéndole que diera su opinión cara a cara, como en una pelea en la calle. Y no solo que eso implica ya romper las normas de convivencia del Concejo Deliberante, sino que además lo hace sin barbijo, en una sesión en la que incluso habíamos estado haciendo algunas interpretaciones acerca de su participación en una marcha anticuarentena en la ciudad de La Plata, donde es­taba rodeada de personas sin barbijo”, relató.

La concejala indicó que el incidente se dio cuando “aludimos a su falta de responsabilidad, porque ella sigue trabajando y sigue viniendo a sesionar, y por supuesto todos ­tenemos el derecho de manifestarnos, pero ya nos había parecido bastante irresponsable de su parte que ella estuviera en ese lugar con gente sin barbijo y después viniera a sesionar con nosotros. Y doblemente grave por el hecho de que se parara y se acercara a nuestro compañero, sin mantener la distancia social obligatoria en esta pandemia y sin tapabocas”.

Además, indicó que no es la primera vez que Iveli no acata las normas internas del Concejo, y en ese sentido remarcó que “esto nos parece que ya pasa un límite que no se puede tolerar, y desde el bloque lo que hicimos fue solicitar al presidente, mediante una nota, que ponga a consideración del cuerpo la posibilidad de generar una sanción que está estipulada en el reglamento interno”.

Y agregó: “No es la primera vez que pasa; si bien nunca se había parado y demás, ella ha naturalizado una manera de dirigirse a nuestro bloque absolutamente agresiva, con un discurso muy violento que carece de todo tipo de sustento político”.

“Evidentemente, hay algo que le cuesta sostener, se le hará muy difícil defender el espacio que ella representa, que es Juntos por el Cambio, y en este vacío de contenido político, a la hora de defender sus posiciones, utiliza estrategias que terminan siendo peligrosas para todo el Concejo, absolutamente repudiables y demasiado agresivas”, indicó.

Nardini dejó entrever que, en este contexto, la concejala agresora busca victimizarse escudándose en su condición de mujer al explicar que “ella tiene evidentemente la intención de que los compañeros varones tengan una reacción que por supuesto no la tienen. Nuestro compañero no reaccionó en absoluto, dejó que el presidente hiciera lo que tenía que hacer y la llamara al orden, pero la verdad es que desde el bloque decidimos hacer esto porque nos pareció particularmente grave, y como no es la primera vez que ella se dirige con esta agresividad, creemos que es necesario poner un coto”.

Y, consultada sobre si la intención de Iveli era mostrarse como una víctima de maltrato por su género, indicó que “la verdad es que tratamos de interpretar cuál es su objetivo, y en ese momento pensamos que su objetivo quizás era que nuestro compañero le contestara de mala manera o se levantara y le diera a ella la posibilidad de ponerse en un lugar de víctima, que la verdad es que no lo es”.

En ese marco, reflexionó sobre esta posibilidad e indicó que “esperamos que no sea el caso. Incluso por las compañeras. Nosotras somos siete mujeres que día a día transitamos lo que es acompañar a una víctima de violencia por razones de género, es algo por lo que trabajamos y luchamos todos los días, y nos resultaría demasiado triste que una edil, que una colega, utilice estas estrategias. Queremos creer que no, pero la verdad es que no sabemos cuál fue el objetivo de que ella se haya levantado y que haya increpado de esa manera a un compañero”.

Finalmente, Nardini calificó la actitud de su par de Juntos por el Cambio como circense y disparó que “lo que ha intentado esta concejala es, desde el marco de una discusión política, generar un circo del que, la verdad, no vamos a ser parte. Noso­tros tenemos discusiones políticas profundas y muy acaloradas, pero todo es con el sustento político que nos da el proyecto que representamos cada uno de nosotros en las bancas. Evidentemente, lo que le pasa a esta señora es eso, le cuesta mucho representar a su proyecto político o defenderlo, y termina desplegando estas estrategias que son realmente de circo. Nosotros vamos a poner un coto”.