Gestapo Antisindical: convocaron a prestar declaración indagatoria a los participantes de la reunión en el Banco Provincia

La justicia federal de La Plata ordenó esta tarde convocar a los participantes de la mesa antisindical macrista a prestar declaración indagatoria. El desfile de funcionarios de la gestión provincial de la exgobernadora María Eugenia Vidal, comenzará el 3 de marzo y se extenderá hasta el 31 de ese mes.

"En atención a las constancias probatorias colectadas en el expediente y a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, habiéndose alcanzado el grado de sospecha exigido por el art. 294 del C.P.P.N., se designan, para esta primera etapa, las siguientes audiencias a fin de recibirles declaración indagatoria a los imputados que a continuación se mencionan, en los días y horarios que se detallan", determinaron desde el juzgado.

Según el cronograma, los investigados deberán presentarse en los siguientes días y horarios:

- Ricardo José Alconada Magliano, para el día 3 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Guillermo Federico Moretto, para el día 4 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Jorge Oscar Del Río, para el día 7 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Fabián Rolando Cusini, para el día 8 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Bernardo Zaslascky, para el día 9 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Marcelo Jaworski, para el día 10 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Marcelo Eugenio Villegas, para el día 14 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Roberto Gigante, para el día 16 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Adrián Patricio Grassi, para el día 17 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Juan Pablo Allan, para el día 21 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Julio Garro, para el día 23 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Darío Alberto Biorci, para el día 25 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Juan Sebastián De Stéfano, para el día 29 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

- Diego Luis Dalmau Pereyra, para el día 31 de marzo del corriente año, a las 10:30 horas.

En caso que se pueda comprobar y juntar elementos suficientes, la justicia podría ordenar la prisión para algunos de los acusados.

EN DESARROLLO.

La reunión en el Banco Provincia

La Argentina entró en shock cuando en diciembre del año pasado, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció ante Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, por orden de su interventora Cristina Camaño, a varios exfuncionarios de la gestión Vidal luego del hallazgo de un video de una reunión en el Banco Provincia ocurrida en 2017.

Allí los funcionarios, sin empacho y descaradamente, discutían la manera de armar causas judiciales contra sindicalistas de la región y confesaron tener el favor del procurador general de la provincia.

En los audios, se prueba claramente cómo funcionaba el mecanismo. Con complicidad de la justicia, apoyo de los medios de comunicación y agentes de inteligencia, se armaban las causas con el fin de disciplinar al sindicalismo y apresar a opositores al gobierno liberal macrista.

"Creéme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", pidió el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Villegas.

"Las leyes son las leyes, tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea", pregonó Villegas.

Una de las víctimas de este mecanismo fue Juan Pablo "El Pata Medina" quien fue acusado de coacción y extorsión, insólitamente cuando logró la libertad, una de las condiciones para no volver a prisión era que no podía seguir ejerciendo sus derechos políticos.

Otra de las víctimas de este accionar, fue el Ingeniero Marcelo Balcedo quien en una entrevista reconoció que fue víctima del mismo esquema que se aplicó con otros sindicalistas.

"Lo único que cambian son los jueces, pero el proceso es el mismo. Te arman una causa judicial. Yo estoy en Uruguay sin haberme podido defender en Argentina, yo no siquiera estoy procesado en la causa y ni siquiera tuve la oportunidad que tuvo Pepín Rodríguez Simón, dónde la jueza le pidió que volviera a Argentina a declarar", dijo el ingeniero en esa oportunidad.

Además agregó que el ensañamiento del macrismo en su contra se debe a que "jamás hubiese aceptado dos cosas: el acuerdo sindical a la baja en el 2018, porque les avise que si había ajuste, yo iba al paro; y por otro lado, la denuncia del estado de los colegios. Yo les molestaba de una manera tremenda", afirmó.

El rol de Vidal

Desde el estallido del escándalo, la exgobernadora quedó en el centro de la polémica. La vinculación de Vidal con la reunión, además de que sus funcionarios participaron de ella, surge a partir de un mail enviado por una empleada del Banco Provincia que involucra a la Gobernación.

"La Secretaría de Presidencia del banco me habían dicho que el pedido venía de Gobernación, es eso lo que me comunicaron cuando me llamaron por teléfono para pedirme la disponibilidad del salón”, dijo Miriam Silvia González Villar que cumplía funciones en la Unidad de Soporte Administrativo y Profesional.

Posteriormente, en una entrevista en La Nación Más (canal fuertemente vinculado con Mauricio Macri) Vidal reconoció que en el video en el cual se ve a varias figuras del gobierno de Cambiemos, entre ellas, a Villegas y el intendente Julio Garro, "muestra una reunión de trabajo entre mi gobierno e instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata”.

“Las declaraciones de la exgobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal muestran una vez más la metodología de la Alianza Juntos/Cambiemos: negar la realidad. Niega lo que es evidente: una mesa judicial en PBA similar a la mesa judicial que operaba a nivel federal”, le respondió Cristina Caamaño.

Finalmente, Juan Pablo "El Pata" Medina, pidió que María Eugenia Vidal fuera imputada y detenida.

