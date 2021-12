Habló el Ingeniero Marcelo Balcedo tras conocerse el plan del macrismo para terminar con los gremios

El ingeniero Marcelo Balcedo habló en las últimas horas del lunes, en el canal de noticias A24, sobre el plan del gobierno de Mauricio Macri para embestir a los sindicatos, operación de la que fue víctima.

Luego de mostrarse el video en el que se ve al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, planeando (junto a otros funcionarios del macrismo) un esquema para impulsar causas judiciales contra sindicalistas, el periodista Rolando Graña le preguntó a Balcedo si veía alguna coincidencia con su caso.

La respuesta del ingeniero fue la siguiente:

"Lo único que cambian son los jueces, pero el proceso es el mismo. Te arman una causa judicial. Yo estoy en Uruguay sin haberme podido defender en Argentina, yo no siquiera estoy procesado en la causa y ni siquiera tuve la oportunidad que tuvo Pepín Rodríguez Simón, dónde la jueza le pidió que volviera a Argentina a declarar".

También agregó que en su caso no fue respetado el debido proceso:

"a mi directamente me mandaron a apresar por Interpol sin llamarme a declaración indagatoria, no tuve la posibilidad de ese primer derecho de defensa".

Por otra parte, Balcedo reveló que el ex ministro de Trabajo lo visitó y detalló sus objetivos dentro del gabinete de Vidal:

"Villegas venia a un operativo político de destrozar todas las organizaciones sindicales. Esa mesa que ves ahí es una mesa previa de lo que me contó después. Me fue a ver al sindicato con dos carpetas de la AFI. Yo lo había invitado a comer para hablar de la paritaria y me sale con esas dos carpetas, mostrándome como lo van a llevar preso al pata medina y me lo contó con lujos y detalles", expresó.

Además, Marcelo Balcedo apuntó contra el expresidente como el principal impulsor del armado de causas para apresar a los sindicalistas:

"No me cuenta que fue una idea de el, sino que Vidal le dijo que fuera a una reunión en Olivos organizada por Macri dónde estaba Bullrich y Ritondo. La idea fue de Macri", detalló el ingeniero.

Por qué el macrismo fue contra Marcelo Balcedo y su sindicato.

Rolando Graña aprovechó la entrevista para preguntarle a Marcelo Balcedo por qué el macrismo decidió denunciarlo:

"Yo jamás hubiese aceptado dos cosas: el acuerdo sindical a la baja en el 2018, porque les avise que si había ajuste, yo iba al paro; y por otro lado, la denuncia del estado de los colegios. Yo les molestaba de una manera tremenda", afirmó.