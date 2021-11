Insólito: filmaron a una concejala salteña manejando en evidente estado de ebriedad

Un nuevo escándalo sacude al país, luego de que a María Soledad Gramajo le filtren un video donde está completamente ebria y conduciendo un vehículo, mientras está sentada en la falda de un hombre.

La funcionaria es una concejala electa de la capital salteña por el frente Unidos por Salta, aunque en estas horas se le ha difundido un video con un peligrosísimo comportamiento vial.

El material fue filmado desde el asiento trasero del vehículo por una persona que le pregunta "¿Qué hacés Sole?", en medio de las risas generalizadas. "Vamos antes de las 12 así buscamos alcohol", respondió.

Según indicaron, hasta junio de este año, Gramajo había sido jueza del Tribunal de Faltas del Municipio de Salta. Renunció posteriormente al presentarse como concejala. Es por eso que en el video, el hombre dice irónicamente: "Está para que ahora nos detenga tu personal".

Cabe destacar que la funcionaria, que comenzará a ocupar una banca en poco más de 10 días, será, al menos evaluada luego de que este video se viralice. Varias figuras de su espacio exigieron la renuncia.

En una entrevista durante este miércoles, Gramajo afirmó que ese video "es viejísimo" y que hay gente "malintencionada". Además, destacó que a su madre la tuvieron que internar al enterarse del agravio.

Según la propia funcionaria, no era jueza de Faltas en ese momento, aunque en el video, una de las personas que está en el habitáculo dice: "Está para que ahora nos detenga tu personal".

Sin embargo, Gramajo dice que no se acuerda cuándo fue el video pero que no era jueza de Faltas. Lo que siembra la duda ¿Si no se acuerda de cuándo se filmó el video, cómo es posible que sepa si era o no funcionaria?

Finalmente, y ante la consulta sobre si asumirá en su cargo como concejala a partir del próximo 10 de diciembre, aseguró que lo hará y que las explicaciones respecto a este caso las realizará en su debido momento.