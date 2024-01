Milei advirtió que el país seguirá “padeciendo alta inflación”

En el marco del viaje que tiene previsto para hoy hacia Suiza para participar de la 54a reunión anual del Foro de Davos, el jefe de Estado nacional formuló declaraciones antes de encabezar, en la Residencia de Olivos, una reunión de gabinete.

En declaraciones radiales, Javier Milei aseguró que la Argentina seguirá “padeciendo alta inflación durante unos meses”, pero aseveró que, si el plan se mantiene “en esta senda de la austeridad, el emprolijamiento y el saneamiento del Banco Central”, se logrará “abatir la inflación”.

Cabe mencionar que el último índice de inflación, correspondiente al mes de diciembre, fue del 25%, dato que fue analizado por el mandatario, quien lo consideró como un “logro enorme” y lo atribuyó a un “plan de estabilización hiperortodoxo” con un “fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central, que está en curso, y un sinceramiento en el mercado de cambios”.

En esta línea, Milei sostuvo que la “política más progresista es eliminar la inflación” y se lamentó que en el país haya “izquierdosos que lo único que quieren es generar inflación, quieren el Banco Central para generar inflación y es un oxímoron”, ya que “dicen que defienden a los pobres y quieren un instrumento que lo multiplica”.

A partir de esto, el economista y mandatario nacional expresó su satisfacción por los “logros” de su primer mes de Gobierno y rememoró haber recibido “un país al borde del estallido”.

El pedido al Congreso para que la ley “Bases” avance

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió al decreto de desregulación económica y lo calificó como “revolucionario”, porque “es la primera vez que un DNU devuelve libertades individuales, hace que las estructu­ras del mercado sean más competitivas y termina con los negocios turbios de la política”.

Por otra parte, ratificó su pedido para que la ley “Bases y Puntos de Partida para la Liberación de los Argentinos”, mayormente conocida como Ley Ómnibus, avance en el Congreso, y señaló: “Si la ley no avanza, el déficit cero no es negociable” porque “entendemos que el problema es el Estado y los políticos generando déficit fiscal”. Asimismo, Milei alertó que, si no se avanza en esa norma, “el ajuste que habrá que hacer será mayor”.