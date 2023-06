“Para los que no cuentan con recursos tiene que estar el Estado”

El programa Conectar Igualdad Bonaerense ya distribuyó más de 77.000 dispositivos entre estudiantes del último año de escuelas secundarias.

Ayer el gobernador Axel Kicillof entregó 458 netbooks, esta vez en el municipio de Presidente Perón, junto a Verónica Magario y la intendenta Blanca Cantero. La Provincia entregará 1.005 computadoras en 13 secundarias de la ciudad.

“Para que todos y todas tengan las mismas oportunidades, es el Estado el que se encarga de enfrentar la desigualdad y cumplir los derechos a educarse, trabajar y disfrutar”, expresó el mandatario.

Y agregó: “Para los que no cuentan con los recursos necesarios tiene que estar el Estado. A los pibes y las pibas les dicen todo el tiempo que el Estado es malo y los oprime, pero contar hoy con una computadora es tener libertad para poder elegir qué hacer, qué estudiar y para conseguir un trabajo”. “Si no hay igualdad, la libertad no es para todos y todas”, concluyó.

Acompañaron al gobernador el jefe de asesores, Carlos Bianco; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; las autoridades de la Escuela de Educación Técnica n° 1 “Bernardino Rivadavia”, Aldina García Agüero, de la Secundaria n° 1, Alicia Cáceres, y de la Secundaria n° 3, Héctor Omar Núñez.