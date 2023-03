Rebelión en la granja del PRO platense

Con 763.618 habitantes, la capital bonaerense es el segundo distrito más poblado de la Provincia, solo superado por La Matanza, que, según los datos provisorios del Censo 2022, tiene 1.837.774. Más allá de lo institucional, allí radica su peso territorial, que en materia electoral es observado con atención por las fuerzas políticas que disputan el poder provincial y nacional.

Con esa importancia, Julio Garro atraviesa la posibilidad de tener que transitar una inédita interna que claramente viene de la mano con la pelea de fondo que protagonizan Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Hoy encuentra al frente a cuatro referentes alineados con la presidenta del PRO que amenazan sus deseos de reelección: el diputado provincial Daniel Lipovetzky, el senador bonaerense Juan Pablo Allan, el referente local Mauro Palummo y el exconcejal Julio Irurueta.

Diario Hoy habló con cada uno de ellos para conocer sus miradas sobre la ciudad, la relación con el actual intendente y la posibilidad real de unas PASO con tantas listas.

“Quiero transformar la ciudad”

“Nuestra ciudad ha crecido sin planificación muchos años y siempre me gustó seguir la planificación original de la ciudad que pensó Dardo Rocha y quiero transformar una ciudad que tiene más de 900.000 kilómetros cuadrados”, comenzó diciendo el dirigente Mauro Palummo.

En ese sentido, valoró además la figura de Julio Garro: “Es intendente desde 2015, es una persona a la que acompaño hasta el día de hoy. Él tiene ganas de ser reelecto una vez más y yo tengo ganas de ser electo y empezar a gobernar. Si no se da y Julio es elegido nuevamente, también lo continuaré acompañando para poder apuntalar el proceso de Juntos para que no vuelva nunca más el kirchnerismo”.

En torno a las elecciones primarias, aseveró: “Creo que una PASO fortalece a nuestro espacio porque cuando tenés varios candidatos todos los que trabajaron en esa campaña sumarán esos votos al candidato que ganó las PASO, con lo cual ayuda muchísimo a ganar al kirchnerismo como lo hicimos en 2015, es bueno y sano”.

Palummo puso énfasis en la inseguridad como una de las prioridades de una futura gestión: “La inseguridad ha crecido en muchos lados y más que nada en la Provincia. No somos un caso aislado y creo que se necesita mucho trabajo nuevamente para volver a lo que vivimos en 2019, también infraestructura, planificación, hay mucho para hacer en materia de obras, en ordenamiento. Se necesita un orden en el tránsito, ordenamiento de la ciudad en materia social, que también es un problema, y si no mantenés un orden, hay problemas”.

“Disiento a veces en la definición de prioridades de la actual gestión”

“La ciudad tiene que continuar el proceso de cambio que iniciamos en 2015 después de 24 años de populismo. Creo que Julio está haciendo una muy buena intendencia, tal vez la mejor desde que arrancó la democracia, pero también tiene aciertos y errores. Creo en la alternancia, en que las personas no son imprescindibles, en la renovación de ideas y personas, y en ese marco, me parece que me siento en el momento justo, con el conocimiento adecuado, la experiencia adecuada y la edad adecuada después de haber trabajado mucho en el PRO, y conozco la ciudad”, apuntó el economista Julio Irurueta para iniciar planteando el porqué de sus intenciones de llegar a la intendencia.

“Esa continuidad va a tener mis matices porque, si bien estamos dentro de un paraguas que es Juntos, en muchas cosas pensamos igual, pero en la definición de prioridades a veces disiento con Julio. Por ejemplo, para mí algo primordial es la reapertura del Banco Municipal como banco de desarrollo, de fomento para pymes y microemprendimientos”.

En ese marco, el exedil remarcó tres ejes de una futura gestión: “El desarrollo productivo de la ciudad, la sustentabilidad y una ciudad inclusiva, inclusión en todo el sentido de la palabra; estamos cambiando la vereda de calle 7, que está buenísimo, pero tenemos que llevar veredas a los lugares donde no hay. Hay que profundizar el cambio que se está haciendo, y para ello una de las principales políticas que se han dicho varias veces es otorgar un cierto grado de autonomía financiera a las delegaciones municipales y la elección de los delegados comunales, que sea un vecino elegido por los vecinos de la localidad”.

“Estoy convencido de que podemos más y tengo el coraje para ordenar la ciudad”

“Quiero ser intendente porque estoy convencido de que podemos más y tengo el coraje para ordenar la ciudad. Tenemos una visión muy clara de lo que podemos aportarles a los platenses y haremos hincapié en el hacer, en poner orden. Quiero estar al servicio de la gente porque tengo la convicción de que podemos mejorar”, comenzó reseñando el senador provincial Juan Pablo Allan.

En torno a las propuestas para la ciudad, explicó: “Vamos a trabajar para ordenar la ciudad. En la seguridad, en el tránsito, el espacio público, los servicios públicos. Tenemos una planificación hecha y la decisión política para llevarla a cabo. Por ejemplo, estamos armando un plan integral de seguridad que incluya más inversión, capacitación y refuerzo constante que le permita al Municipio actuar para prevenir el delito. Pensamos aumentar las frecuencias de las líneas de colectivos para disminuir el tiempo de espera; resolver trámites desde el celular, una sola vez y para siempre; mantener la ciudad limpia e iluminada; respetar y controlar las normas de tránsito”.

En torno a las PASO, consideró: “Creo que la competencia es saludable. Y las PASO son una herramienta para ordenar la competencia. Me parece sumamente importante que tengamos opciones para elegir. En el caso puntual de la ciudad, después de ocho años de gestión de un mismo intendente, me parece saludable y necesario que el platense tenga otras opciones. En mi caso, estoy trabajando para ser una alternativa real dentro de Juntos por el Cambio, de la mano de Patricia Bullrich”.

“Es necesaria la renovación, la no eternización en el poder”

“Soy platense, me crie, me formé en la ciu­dad y mi familia vive acá, amo la ciudad, y después de tener muchas responsabilidades creo que es momento de volcar mi experiencia para que la ciudad mejore. Esta decisión no es un tema de hace poco o porque se acerca el cierre de listas como algunos, vengo hace tres años caminando la ciudad todos los días, he visto las necesidades de cada lugar y hemos ido planificando cómo abordarlas”, señaló el diputado provincial Daniel Lipovetzky.

En cuanto al tema principal que se debe afrontar en la ciudad, el legislador consideró que se trata de la inseguridad: “Es el punto a trabajar. No se me escapa que hay una responsabilidad de la Provincia, donde hoy tenemos un ministro que hace muy poco, pero hay muchas cosas que desde el Municipio se pueden hacer y no se hacen”.

“Hay que ocuparse de la periferia platense. Somos la tercera ciudad más poblada de la Argentina, y eso se explica por las afueras del casco, y hay que poner el eje ahí con la descentralización municipal, transformando las delegaciones en minimunicipios con recursos propios”, afirmó.

Consultado por las elecciones, el diputado dijo que “es saludable una PASO en Juntos por el Cambio”, y agregó: “Estoy convencido de que es necesaria la renovación, la no eternización en el poder, creo que la alternancia es necesaria. Hay que ofrecer a la ciudadanía, además de la continuidad del intendente, una oferta que exprese la renovación y el cambio y que los platenses sean los que decidan dentro de nuestro espacio. Eso nos permite después que quien gane conduzca el proceso, y los que pierdan o perdamos acompañaremos”.