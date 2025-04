Supermercados rechazaron las subas de precios

El nuevo esquema cambiario (sin cepo, con bandas cambiarias y una devaluación cercana al 10%), impactó fuertemente en las cadenas productivas del país. En consecuencia, se registraron grandes aumentos de precios, que fueron rechazados por las grandes cadenas de supermercados y autoservicios mayoristas.

Como bien informó Diario Hoy a lo largo de la semana, las subas de precios se registraron antes del nuevo régimen cambiario y en el acumulado alcanzaron a representar el 30% (este fue el promedio de los incrementos de los distintos cortes de carne vacuna, por ejemplo). Ya el sábado pasado, posterior los anuncios del viernes pero anterior a la apertura de mercados del lunes, la gran mayoría de los rubros aplicaron aumentos en sus listas que oscilaron entre el 20 y el 30%. Incluso, algunos comercios abrieron más tarde de lo habitual para preparar los nuevos precios.

Luego, el martes pasado la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) informó que llegaron a los supermercados listas de precios con aumentos del 9% en productos de primera necesidad fabricados por las empresas Unilever, Molinos, Molino Cañuelas, Aceitera General Deheza y Softys.

Desde ASU buscan aún acordar un consenso para no convalidar aumentos fuera de línea, pero los proveedores se adelantaron en otra dirección. De hecho, en los primeros días de abril se habían registrado subas cercanas al 10% en respuesta a la volatilidad del mercado cambiario y las especulaciones sobre un anuncio devaluatorio que después terminó por consumarse.

Repudio de mayoristas

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) rechazó las listas con aumentos de precios por parte de las empresas proveedoras por considerarlos injustificados. De ese modo, se plegó a la actitud de los grandes supermercados minoristas, que también habían rechazado aumentos mayores al 9% esta semana.

“Ante la reciente liberación del cepo cambiario, desde el sector mayorista expresamos nuestro rechazo a las listas de precios que están llegando con aumentos injustificados”, señaló la entidad en un comunicado.

En este sentido, Cadam hizo “un llamado a la responsabilidad de todos los proveedores del mercado para evitar distorsiones y especulaciones que sólo generan incertidumbre y afectan el normal funcionamiento del comercio”.

A su vez, se hizo eco del discurso oficialista y afirmó que “el verdadero problema de la economía no es el dólar ,sino los impuestos y los costos ocultos que se trasladan a precios”. “La liberación del cepo no representa una devaluación, sino la apertura positiva del mercado. Ya de por sí las empresas operaban con el dólar MEP o CCL, que incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios”, indicó.

“Cuando un consumidor compra, por ejemplo, una botella de vino y carne en un almacén o supermercado de cercanía, el precio final incluye una serie de aportes y contribuciones obligatorias y solidarias, que se han venido recaudando desde hace más de 20 o 30 años”, sumó Cadam.