Tras haber elegido no vacunarse, Martiniano Molina se contagió de Covid

El exintendente de Quilmes y diputado provincial electo por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Martiniano Molina, confirmó ayer que dio positivo en coronavirus, razón por la cual no podrá estar presente hoy en la jura para asumir su banca en la Honorable Cámara de Diputados bonaerense.

“Quería contarles que hoy (por ayer) por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid positivo”, expresó a través de su cuenta personal en Twitter. A continuación, Molina agregó: “Estoy aislado, cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud”.

Cabe señalar que la Cámara tiene pautada en su agenda de hoy, a partir de las 15, la asunción y jura de nuevos diputados y diputadas que accedieron a sus plazas en las últimas elecciones legislativas. Fue allí cuando el exintendente de Quilmes accedió a su banca como legislador.

Justamente el dato polémico alrededor de la noticia que comunicó el propio Molina es que no se vacunó en el marco de la campaña nacional: “Elegí no vacunarme. No tengo enfermedades prevalecientes ni tuve situaciones graves de salud. Soy joven, sano. Después de transitar esto, voy a hacerme los estudios pertinentes para saber cómo quedo en términos de inmunidad por si volviera a suceder”, había declarado el ex jefe comunal.

Molina, en tanto, se encargó de aclarar que no está en contra de la campaña de vacunación: “Jamás milité la antivacuna. Ni lo voy a hacer. En tal caso, nos dicen un montón de cosas con certeza que después quizás no son tales”.