Accidente de tránsito en La Loma: un motociclista chocó a un auto

Un importante accidente de tránsito ocurrió hoy en el barrio de La Loma, que terminó sacudiendo la tranquilidad de la zona en el comienzo del mes de marzo, cuando un motociclista chocó a un auto en la esquina de 38 y 22.

“Se me cruzó un auto, alcancé a frenar, venía despacito yo, tiré la moto de costado y alcancé justo a tocar en la parte del acompañante, me arrastró y me tiró igual”, explicó el joven.

No obstante, a pesar de las lesiones, todo terminó bien entre los implicados: “Tengo unos golpes, pero el hombre me pasó los datos y se quedó conmigo”, concluyó el entrevistado.