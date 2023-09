Acusado de matar al ingeniero: “Me mandé una macana, se me trabó y luchó”

El principal acusado del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, tiene dos presuntos arañazos en el cuello, se jactaba dentro del Barrio 31, donde fue detenido, de haberle dado "un puntazo" a la víctima para robarle el celular, y se le secuestraron prendas de vestir con manchas de sangre.

Fuentes judiciales y policiales indicaron que de los dos imputados detenidos ayer por la Policía de la Ciudad, Isaías José Suárez (29) es el más comprometido. Según explicaron los voceros, el joven fue capturado ayer cerca de las 17 en el interior del Barrio 31 de Retiro.

Las fuentes revelaron que los pesquisas obtuvieron la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró que el sospechoso se jactaba de haber apuñalado a la víctima para robarle su celular. "Me mandé una cagada, uno se me paró de manos, se trabó y luchó", le dijo el sospechoso a una persona dentro del Barrio 31 de Retiro, donde se cree que pasó el fin de semana último, ya que con la lluvia no pudo salir a recolectar cartones.

Voceros del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8 indicaron que el sospechoso presenta dos excoriaciones lineales de unos centímetros en el cuello de data más reciente y otras en la mano y el brazo izquierdos más antiguas.

“Sabemos que Barbieri se defendió y luchó con su agresor y pudo haberlo rasguñado. Habrá que ver si de los hisopados realizados debajo de sus uñas en la autopsia, quedó material genético que luego se pueda cotejar con el perfil de ADN del detenido”, dijo una fuente judicial.

El testigo también aportó información sobre las vestimentas que utilizaba diariamente el acusado, que coinciden con las que se ven en las imágenes del sospechoso captadas por las cámaras de seguridad de la zona del crimen.

Dentro del carro que utilizaba Suárez se halló una gorra tipo trucker y una bufanda similares a las utilizadas por el sospechoso filmado en el parque, y se estableció que las ambas tienen manchas hemáticas, por lo que serán analizadas para establecer coinciden con la de la víctima, adelantaron las fuentes.