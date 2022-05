Brutal asalto a una joven estudiante de enfermería en Altos de San Lorenzo

Los hechos delictivos en la ciudad de La Plata, en cada uno de sus barrios, no se detienen y, por el contrario, suman casos a diario. Los ladrones atacan en cualquier momento del día y a diferentes víctimas, ya sean jubilados, menores o mejores. En las últimas horas hubo que lamentar un nuevo suceso, que tuvo como perjudicada a una estudiante, a quien abordaron en Altos de San Lorenzo.

Aunque recién trascendió ayer, el incidente tuvo lugar la noche del viernes, cuando la damnificada caminaba alrededor de las 23.45 por la zona de las calles 23 bis y 89. La joven, estudiante de enfermería, fue abordada por dos malvivientes, quienes la amenazaron y pronto le exigieron que les entregara todas sus pertenencias.

Imposibilitada de cualquier acto de defensa, ella aceptó las órdenes de los intrusos y así les dio el dinero en efectivo que llevaba encima y otros objetos de interés. Logró salvar su celular, ya que lo tenía escondido. Sonia, la víctima, relató a través de las redes sociales el siguiente mensaje: “Me robaron dos hdp con viseras. Se llevaron mi mochila rosa con los libros y carpetas de enfermería”, además de “documentos, la tarjeta SUBE y una campera negra. Yo por suerte estoy bien”.

Consumado el asalto, los implicados se fueron a las corridas hacia el área de 88 y 25, y hasta el cierre de esta edición permanecían en la clandestinidad, sin que se supiera absolutamente nada de ellos.

Los vecinos de Altos de San Lorenzo refirieron que “el barrio está muy complicado, de noche pero también de día. Ya no se puede salir pero no sabemos qué más hacer porque la Policía no responde nuestros reclamos”.

Víctimas desnudadas en otros robos

Por otro lado, cuatro adolescentes causaron verdadero temor en Villa Elvira, luego de cometer una serie de atracos contra transeúntes y desmanes.

Los menores, dos de 15 años y otros tantos de 17, agredían a las personas que circulaban por la esquina de 7 y 72. Valiéndose de al menos un arma blanca, despojaban de sus bienes a todo aquel individuo que pasara por allí.

Un llamado al 911 alertó al personal policial y un patrullero se hizo presente, viendo a los sospechosos y arrestándolos. Uno de ellos intentó descartarse de una mochila, en cuyo interior había un jean y un par de zapatillas, todo propiedad de los damnificados. En tanto, el cuchillo que empleaban no fue hallado.

Todos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven número 4 del Departamento Judicial de La Plata, y se investiga si, como se sospecha, cuentan con antecedentes penales.