Denuncian que tres hombres golpearon a un menor en San Carlos

Vecinos de la localidad de San Carlos denunciaron que un menor de 14 años fue agredido por tres adultos, los cuales eran familiares de otro joven con el que el damnificado mantenía un problema de vieja data.

Según afirmaron familiares de la víctima, el problema entre los muchachos tuvo varios episodios, pero en la jornada de ayer la situación cruzó una línea cuando tres hombres fueron a buscarlo a 523 y 133 y le dieron varios golpes.

El chico terminó con cortes en la cabeza y el rostro, aunque afortunadamente sus lesiones no revestían mayor gravedad y se encontraba fuera de peligro. En cuanto a los presuntos agresores, todavía no se sabe nada de ellos ya que al momento del cierre de esta edición no existía una denuncia formal ante la Policía.