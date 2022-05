Desesperado pedido de una mujer que sufrió un salvaje ataque de su expareja

Un salvaje caso de violencia de género se registró en la vecina localidad de Berisso, donde una mujer fue víctima de un feroz ataque por parte su expareja que la golpeó hasta dejarla totalmente ensangrentada y con graves heridas en su rostro. Tras ello, la chica contó lo sucedido a través de las redes sociales donde pidió la urgente intervención de la Justicia.

Todo sucedió en una vivienda donde reside la damnificada, ubicada en las calles 14 y 150, y lugar en el que compartió junto al acusado hasta antes de separarse. Según trascendió, el sujeto ya tiene cinco denuncias en su contra, además de una perimetral y dos desobediencias, motivo por el cual tuvo que solicitar el botón antipánico ante la posibilidad de una nueva agresión.

Al mismo tiempo, se vio obligada a pedir intervención del Programa Acompañar para poder salir de su domicilio. Luego de hacer ese trámite, al regresar a su hogar, se encontró con la puerta rota y la ausencia del hijo que tuvo con el acusado. Ante esa situación, se dirigió a la casa del hombre y al llegar fue recibida con una serie de insultos e improperios.

De acuerdo a lo que la víctima le manifestó al portal BerissoCiudad, “en ese momento me pegó una patada, entonces aprieto el botón antipánico, pero después me pegó en la nariz y en la boca, y me desmayé”. Unos minutos después fue auxiliada por la Policía y por las lesiones sufridas, una ambulancia la trasladó hacia el hospital.

Debido a la feroz paliza, la mujer terminó con su cara vendada y con varias lesiones visibles en su rostro. Mientras tanto, el menor fue llevado al Servicio de Niñez y Adolescencia, quedando provisoriamente en custodia de la madre del acusado, hasta tanto se resuelva el caso.

Sobre esta misma situación, la damnificada manifestó toda su bronca y pidió la intervención de los magistrados para que esto no vuelva a suceder: “¿Con este violento mi hijo puede tener contacto, ¿pero no con su madre? Cuando fue él quien me dejó la cara así”, sostuvo y sentenció: “¿Qué espera la Justicia para que vaya preso? Cuando esté dentro de un cajón, recién ahí van a actuar”.