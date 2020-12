El homicidio del ciclista volvió a poner bajo la lupa a los menores inimputables

El crimen de Santiago Stirz ocurrió el 15 de diciembre de este año en calle 47 entre 20 y 21, en horas de la noche. Se volvió a generar polémica respecto a los acusados de distintos delitos que no pueden quedar detenidos debido a su edad, ya que son inimputables. Es el caso de Facundo “El Rata” Guevara (18), uno de los motochorros que ejecutaron a balazos al músico y estudiante de Arquitectura de 34 años.



Fuentes judiciales le confirmaron a diario Hoy que el acusado había sido detenido en tres oportunidades por distintos delitos, que incluían arma de fuego, pero tanto la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil así como el Juzgado de Garantías del Joven apenas pudieron tenerlo aprehendido durante 24 horas, ya que era inimputable. Es decir, en esas causas aún era menor de edad.



El cuarto delito de “El Rata” sucedió en julio, luego de cumplir los 18 años fue acusado por “portación ilegal de arma de guerra”. Como no tenía antecedentes –es decir, ninguna condena previa ya como adulto, además de tratarse de un delito excarcelable-, el fiscal Marcelo Martini decidió no solicitar la detención en esta única causa que él investigó y que ya elevó a juicio.



“Aunque el juez le hubiera concedido el arresto, el imputado iba a quedar libre a los tres días, justamente porque no tenía antecedentes como adulto”, le dijo a este medio una calificada fuente judicial. En rigor, en los otros tres casos tendría que haber actuado el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, cuyas fiscalías no continuaron con los procesos para evitar una tragedia como lo que le ocurrió a Stirz.



En las últimas horas del viernes, el juez Guillermo Atencio ordenó la detención de Guevara, quien quedó formalmente acusado por el delito de “robo calificado por el empleo de arma de fuego y por su empleo como arma impropia, y tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae y calificado por alevosía”, que tiene una pena de prisión perpetua. Las pruebas en su contra son contundentes, entre ellas una cámara de seguridad ubicada en la zona del crimen. En tanto, la policía busca a su cómplice.



Hace menos de un mes, la capital bonaerense se conmovió por dos homicidios similares pero a manos de “El Cono”, un peligroso delincuente de solo 15 años. El sujeto primero fue aprehendido por el crimen de Carlos Julián Allende (44), pero en menos de un día ya estaba de nuevo en libertad, en la casa de su madre, en la ciudad de Berisso. Días después, por orden de la jueza María José Lescano, el imputado fue detenido y acusado por la muerte de Matías Tejeda (18). Debido a su edad, “El Cono” se encuentra alojado en un instituto de menores.