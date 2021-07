Festejos con incidentes en pleno centro: tiros, corridas y gases lacrimógenos

Los festejos por la obtención de la Copa América por parte del seleccionado argentino trajeron varios desmanes en nuestra ciudad. Así como en Los Hornos festejaron a los tiros, en el centro también se vivieron momentos de tensión, con piedrazos, corridas y gases lacrimógenos, informaron fuentes policiales.

Cuando la celebración comenzaba a llegar a su fin en la zona de 7 y 48, alrededor de las 2.30 de la madrugada un grupo de personas, varias de ellas alcoholizadas, no tuvo mejor idea que arrojarles piedras y botellazos a los efectivos de la Fuerza que allí se encontraban, controlando los festejos. Como la situación pasó a mayores, los uniformados actuaron, junto a sus pares del cuerpo de Infantería. Así, avanzaron ocupando todo el ancho de la avenida 7 y dispersaron a los salvajes a través de gases lacrimógenos y balas de goma, logrando ahuyentar a los inadaptados.

“Fue una verdadera locura, pudo haber pasado cualquier cosa”, aseguró uno de los presentes, mientras que otro detalló que “se escucharon un montón de disparos y en un momento todo se descontroló. Volaban piedras para todos lados”.

Por fortuna, siempre de acuerdo a lo aportado por voceros oficiales, no hubo que lamentar heridos de gravedad, ni tampoco roturas en los comercios de la zona, que quedaron en medio del fuego cruzado.

Recordemos que un numeroso grupo de simpatizantes se reunieron, como es tradicional, en la esquina de 7 y 50 para celebrar la obtención del elenco nacional, mientras que también hubo una reunión masiva en Plaza Moreno y en distintos puntos de la región.

Dos personas se comunicaron con diario Hoy para denunciar que sufrieron robos en medio de la congestión de gente. “A mí me sacaron el celular y la plata que tenía. Me rodeó un grupo de cuatro o cinco menores, que tenían botellas rotas”, relato uno de ellos. Algo similar le pasó a la segunda víctima, en 9 y 49: “Me agarraron entre cuatro, cerca de la 1 de la mañana, me pegaron una trompada y me quitaron la mochila que tenía”. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los dos involucrados había hecho la correspondiente denuncia.