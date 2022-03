Habrían abusado de una estudiante en el colegio Normal N°2 y la directora dijo que fue una "exageración"

Durante la mañana de este lunes, en el colegio Normal 2, ubicado en diagonal 78, entre calle 57 y 5, alrededor de 150 alumnos llevan adelante un reclamo donde una compañera habría sufrido abuso sexual por parte de otro.

Al considerar la "pasividad" del colegio ante la toma de medidas, los propios estudiantes se convocaron fuera del mismo para pedir explicaciones y luego un protocolo de violencia de género ante este tipo de situaciones.

A su vez, según destacaron, la directora de la escuela habría dicho que es una "exageración" y que el agresor pudo haber actuado bajo estrés provocado por la pandemia, lo cual es, al menos, una aberración.

"Esta movilización es porque la directora dijo que era una exageración, que teníamos que entender al pibe por el tema de la pandemia", explicó uno de ellos.

Además, contaron que la víctima no quiere ir al colegio por lo afectada que quedó luego del hecho, pero no pudieron precisar el nombre del acusado.

"Estamos acá casi todos, vamos a seguir hasta que aparezca la directora y de la cara, que se haga cargo de lo que dijo", manifestó otra alumna.

Por su parte, un padre que acudió al establecimiento y no llevó a su hija, dijo que se siente desinformado de la situación y que la decisión de no llevar a su hija al colegio fue porque no quiere que sea "partícipe de un acto político".

"Quiero firmar el libro de actas para que me informe la propia dirección sobre que es lo que sucede", agregó.

Lo cierto es que el hecho es de clara gravedad institucional y en algún momento los directivos tendrán que expresar sobre sus dichos ante esta situación.

Los alumnos deben volver a las aulas pero por sobre todo, se debe esclarecer en primer lugar, qué fue lo que sucedió ya que hay una presunta víctima que no quiere regresar y un potencial abusador en el lugar. Muy grave.