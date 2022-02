La Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio para el esposo de Piparo

La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó que Juan Ignacio Buzali, el esposo de Carolina Piparo, deberá afrontar un juicio oral por “doble tentativa de homicidio” en contra de dos jóvenes.

De esta manera, la instancia de alzada rechazó el pedido del abogado Marcelo Peña, que representa al acusado y había intentado el cambio de calificación legal a “lesiones”.

Por su parte, Martín De Vargas, abogado de Luis Levalle –una de las víctimas- se mostró conforme con la resolución: “Corresponde -en el marco del control de la imputación y en función de lo resuelto en la agencia de garantías-, limitar el reproche al resultado efectivamente producido, a saber: al delito de lesiones leves dolosas".

"Ello a la luz de las razones antes expuestas, los déficits que exhibe el decisorio en crisis en el marco de la constelación fáctica antes reseñada y en función del plexo probatorio producido en la etapa de investigación, en tanto (a la luz del resultado que la conducta provocó en la integridad física de quienes fueron embestidos), esa es la significación jurídica provisoria que resultaría más adecuada”, dijeron los camaristas.

Por su parte, Arguero y Almeida votaron para que se mantenga la calificación legal: “Tal como lo he venido sosteniendo en las distintas incidencias en las que me ha tocado intervenir integrando esta Sala IV, y analizando de manera integral todas las constancias probatorias, entiendo que se encuentra debidamente acreditado que la conducta desplegada por Juan Ignacio Buzali resulta claramente dolosa, aun cuando el resultado buscado por él en el evento no pudo llegar a concretarse por razones ajenas a su voluntad y sólo lograra en la búsqueda de su objetivo ocasionar lesiones a los damnificados, tal como resulta debidamente acreditado”.