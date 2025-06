Murió Thiago, el nene baleado en medio de un tiroteo entre un policía y cuatro ladrones

Un niño de siete años murió luego de haber sufrido un disparo en la cabeza en el marco de un enfrentamiento entre un policía y cuatro delincuentes en el conurbano, informaron ayer desde la fuerza.

Los cacos intentaron asaltar la noche del miércoles en la localidad de Villa Madero a un miembro de la Policía Federal Argentina que se encontraba franco de servicio. La víctima respondió con su arma reglamentaria y abrió fuego al menos en 11 ocasiones. Un proyectil recorrió 200 metros e impactó en Thiago Correa, que estaba con su padre en una parada de micros.

Producto de la balacera murió a su vez uno de los malhechores, identificado como Brandon Corpus, de 18 años, quien cayó al asfalto y falleció sin llegar a recibir asistencia médica. Un compañero suyo, Uriel Leiva, recibió un tiro a la altura del abdomen y su pronóstico es reservado, mientras que otro ladrón, Uriel Montenovo (21) fue herido en la pierna derecha.

En cuanto al menor, permaneció alojado en el hospital de Niños de San Justo, en un estado desesperante y con asistencia mecánica respiratoria, hasta que fue diagnosticado con muerte cerebral y finalmente perdió la vida.

Su padre Fabián contó que “cuando estábamos esperando el colectivo escuché una explosión y pensé que era una moto, pero de repente empezaron a escucharse más detonaciones. Cuando me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala. Cuando le impacta, lo tengo en mis brazos, me dice Pá y ya no dijo más nada”.

“Salieron a robarle la vida”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que “no se puede juzgar a un agente que actuó para defenderse” y afirmó que “los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo. Estos salieron a robarle la vida. La acción de los ladrones es de agresión”.

Indicó que pedirá a la Justicia que modifique la carátula de la investigación a homicidio en grado de tentativa, ya que por el momento es “tentativa de robo por ser en el lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede darse por acreditado, sumado a homicidio y lesiones graves”.

La investigación quedó en manos de la UFI Temática Homicidio Departamental y el fiscal dispuso la aprehensión del efectivo Aguilar por el delito de exceso de legítima defensa.