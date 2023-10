Se resistió a un robo y lo mataron delante de su hijo de 4 años

Un hombre de 49 años fue asesinado de dos balazos en medio de un forcejeo con dos delincuentes que intentaron robarle su auto. La víctima había dejado a su hijo de 4 años en el vehículo mientras realizaba una compra en una granja situada a pocos metros, en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús.

El hecho ocurrió ayer a las 18:40 sobre la calle Liniers y Oliden, frente a la granja Locas por el Pollo, donde Omar Szkarlatiuk estacionó su Peugeot 208, a bordo del cual estaba su hijo de 4 años en el asiento trasero, y bajó a realizar una compra.

Cuando salió del local y regresaba al rodado, el hombre fue abordado en la vereda por dos delincuentes que quisieron apoderarse del Peugeot.

Los voceros dijeron que aparentemente Szkarlatiuk, quien era dueño de una empresa del rubro de transportes de la zona de Villa Caraza, quiso resistirse al robo, momento en que recibió dos balazos que le impactaron a la altura de la clavícula derecha. Por fortuna, su hijo resultó ileso.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado en una ambulancia Hospital Evita, de Lanús, adonde llegó muerto. En tanto, el hijo de Szkarlatiuk fue auxiliado por los vecinos, quienes alertaron a la policía sobre lo sucedido a través de la línea 911.

Los voceros dijeron que los asaltantes escaparon a bordo de un auto Ford K de color marrón, el mismo en el que habían llegado hasta el lugar, por lo que son intensamente buscados por la policía.

Tras el crimen, la hermana de Szkarlatiuk se despidió de él a través de un mensaje en la red social Facebook: “Te quiero hermanito! No puedo entender que ya no estés, esa foto es del viernes en mi cumple, el domingo fuimos a votar juntos y con Tomi que fue su primera vez. Qué injusto todo, no tengo consuelo ni fuerza, que unos que no valoren la vida destruyan así a una familia. Sin palabras”.

Esta mañana, Lucas, un vecino del barrio que fue testigo del hecho, contó en declaraciones al canal Todo Noticias que escuchó los disparos cuando estaba en la casa de su abuelo.

“Yo estaba en la casa de mi abuelo merendando y automáticamente salí. Nunca me imaginé que iba a encontrar un cuerpo tirado en la vereda”, manifestó el vecino, quien aseguró que el hombre “estuvo 40 minutos tirado hasta que llegó la ambulancia”.