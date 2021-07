Un hombre prendió fuego la casa de su exmujer y sus hijos

Una mujer y sus pequeños hijos quedaron en la calle luego de que la expareja de ella prendiera fuego la casa en la que vivían en un sector de barrio Aeropuerto y, pese a la gravedad del hecho, el implicado se encuentra libre, informaron ayer fuentes oficiales.

El suceso tuvo lugar durante la noche del domingo en 618 entre 4 y 5, cuando el hombre se acercó hasta la precaria vivienda y la incendió, al parecer molesto porque ella no quiere retomar la relación. Por fortuna, adentro no se hallaba persona alguna y no hubo que lamentar heridos de ningún tipo, pese a que todo pudo haber sido una verdadera tragedia. Sí, lamentablemente, perdió la vida un perro, quien se electrocutó.

Un llamado al 911 de parte de los vecinos alertó a los móviles del Comando de Patrullas La Plata y también a los Bomberos, cuyas dotaciones sofocaron las llamas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y las pérdidas fueron totales.

Los frentistas del área refirieron que vieron al sujeto momentos antes del hecho, “merodeando por el lugar”. Sin embargo, todavía permanece en libertad.

Otros incendios

En tanto, otros dos incendios tuvieron lugar en diferentes barrios platenses. Por un lado, en las calles 38 y 151 de Melchor Romero una familia quedó en la calle al incinerarse su hogar y los vecinos organizaron una colecta para juntar materiales con el fin de colaborar con los damnificados. María Estecho, hija de la víctima, dejó su teléfono para todo aquel que quiera aportar su granito de arena: 221-632-8901. Pese al trabajo de las dotaciones de Bomberos de Romero y San Carlos, nada pudo rescatarse de entre las llamas.

Por último, otras dos familias se quedaron sin nada cuando anteayer al mediodía se prendió fuego el inmueble de dos plantas emplazado en 64 entre 144 y 145. A raíz de ello, una mujer tuvo que ser derivada hasta un hospital, sin que su vida corra peligro. Trabajaron bomberos del cuartel de Los Hornos, que sofocaron las llamas tras 50 minutos de labor. “Todos necesitan una mano, se produjeron muchos incendios últimamente”, indicó un vocero, quien aseveró que los dos últimos casos fueron accidentales.