Una mujer denunció a un gastroenterólogo por abuso

Esta mañana, en diálogo exclusivo con la Red 92 y Diario Hoy, la mujer se confesó en una entrevista y contó su versión de los hechos, desde que acudió al consultorio del presunto agresor hasta que se fue.

De acuerdo a lo que manifestó, el episodio se produjo el 14 de este corriente mes, aproximadamente a las 17.40hs, cuando ella fue a hacerse atender por este médico platense, en un consultorio ubicado en calle 3 y 55.

Según declaró, cuando la hace pasar al consultorio, el doctor le pregunta qué le pasaba y la hace acostar en la camilla. Acto seguido le toca la cola y en palabras de la víctima, retrata: "yo me siento en la camilla para que este no siga manoseándome, luego me sube la remera y comienza a tocarme el pecho por debajo de la ropa", admitió.

Luego, "baja mi pantalón y bombacha con la excusa de querer saber si estaba inflamada, ante todo esto es que yo trato de escapar de la situación y el pareciera darse cuenta y se sienta en su escritorio a realizar las recetas". Allí, la víctima dice que no puede retener lo que el médico y presunto agresor le dice debido a los nervios que tiene.

"Antes de dármelas, le comento que tengo una erupción en la piel, a lo que el no le da importancia y me dice que lo importante es lo de la panza, 'y volvía a tocarme la panza'. Acto seguido, es que agarro los papeles que me estaba dando y me retiro del lugar", confesó.