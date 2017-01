Ante la consulta de la Red 92 y Hoy en la conferencia en Casa Rosada

Macri defendió al polémico millonario inglés Joe Lewis y intentó despegarse del proyecto Laderas







El Presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada y entre nervioso y confundido, buscó desligarse hoy del empresario millonario Joe Lewis, quien desmintiera hace un tiempo tener intereses en el Proyecto Laderas, en el Cerro Perito Moreno.

Ante la consulta del diario Hoy y la Red 92, sobre los distintos reclamos que vienen manifestando los vecinos del El Bolsón por no tener acceso al lago escondido donde y no puede disfrutar de ese paisaje a pesar de los fallos de la justicia y también sobre los vínculos del empresario Joe Lewis en el Proyecto Laderas, el presidente solo se empecinó en defender al millonario inglés.

"Lo conozco de hace años, pero no tengo vínculos comerciales. Estoy seguro que no tiene vínculos con el proyecto Laderas", comenzó diciendo.

"El compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses al año ahí, da trabajo a gente, sigue invirtiendo para ese campo que se sustentable. No entiendo esta sistemática búsqueda de agredir a alguien que eligió Argentina para vivir que no nos pide nada, esa parte no la logro comprender", defendió Macri al magnate inglés.

Además, sobre la evaluación de su gobierno dijo que "la principal autocrítica es que tenemos que hacer más, entre tanta necesidad, más allá del punto de partida que recibimos un país quebrado, sin energía y estancado; los argentinos tenemos que poder construir el país que soñamos".

Otro de los temas sobre los que se mostró dubitativo fue por el del acceso a Lago Escondido, que por diferentes fallos de la Corte Suprema de la provincia, los vecinos todavía no pueden acceder a ese lugar: "El lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que compre la propiedad, que es peatonal".