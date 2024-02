Al que madruga Dios lo ayuda…

El dicho dice que primero hay que saber sufrir y, claro, Gimnasia ayer por la noche sufrió más de lo debido. Se puso en ventaja en el primer tiempo de manera rápida y ahí, en ese momento del partido disputado en la cancha de Quilmes, parecía que el Lobo iba a poder superar a su rival de una manera mucho más contundente. Ivo Mammini y Felipe Sánchez pondrían la ventaja parcial antes de los 20 minutos, pero faltaba demasiado por jugarse y también, más allá del tiempo cronológico, lo que iba a sufrir hasta el pitazo final.

Dicho esto, el elenco de Leonardo Madelón se puso en ventaja rápidamente, pero luego, cuando iban 29 minutos, Centro Español puso el descuento tras un error defensivo del Mens Sana, y por intermedio de Eleazar Maciel. El DT tripero hizo una seña a sus dirigidos de “estamos cero a cero” en la previa al gol, pero no surtió efecto. Y así, por intermedio de la pelota parada, el albiazul sufriría un poco más de la cuenta ante Los Gallegos.

El juego se fue diluyendo y los de la Primera C siguieron empujando, pero sin tanto éxito y siempre, en la medida de lo posible, buscando la pelota parada. En tanto, el Lobo, tuvo algunas chances de liquidarlo, pero no lo pudo hacer por falta de efectividad. Finalmente, ganó y avanzó a los 16avos de final y si bien paró, el DT puso un once alternativo pensando en el duelo con Vélez, hay que mejorar para no ser superado.

El Lobo demostró que está de ligue

Por Daniel “El Profe” Córdoba

Cancha de Quilmes en muy mal estado, juega Gimnasia que está ligando y sigue ligando. Al menos eso vi ante Centro Español. Ese club hace 30 años era altamente competitivo en Primera División y, como dice el tango: “mirá lo que quedó”, hoy está en la Primera C de nuestro fútbol, algo que es realmente tristísimo.

En los primeros minutos, se mostró que el Lobo está de liga, un centro de la izquierda teóricamente fácil, para que rechace con los puños el arquero, se le escurrió de las manos 1 a 0 el Mens Sana. Luego, otro centro frontal que tampoco tenía tanto peligro para los defensores y el Tripero se ponía 2 a 0 sin haber creado nada.

Madelón pudo poner a prueba a jugadores que habitualmente no son titulares y eso está bueno, pero en el segundo tiempo pareció que al cuerpo técnico albiazul le sonó el miedómetro porque empezó a meter titulares, dado que ya iba 2 a 1 y quería tratar de cerrar este partido en el Centenario.

A los 15 del segundo tiempo ya no se podía decir que Centro Español igualó las cosas porque no llegó nunca, pero el DT del elenco de La Plata empezó a pensar, “vamos a poner a los titulares porque no vaya a ser cosa que esto termine en penales”. Entraron De Blassis y Castro, pero este último marcó los tiempos de juego.

En la última parte del encuentro, Ledesma recibió varios centros en su área, que si bien no tuvieron demasiado peligro, lo cierto es que no dejaron de poner nervioso ni a su cuerpo técnico, ni a hinchas, ni a sus jugadores.

El partido terminó con un leve sufrimiento de Gimnasia, ganándolo el tripero 2 a 1. Y la figura del encuentro indudablemente, y para su desgracia, fue el arquero del Club Central Español, porque fue el gran responsable de que Gimnasia convirtiera sus dos goles y así clasificar a la próxima instancia de este torneo federal.

Gimnasia tiene árbitro para enfrentar a Vélez

Tras haber jugado por Copa Argentina, lo cierto es que próximamente Gimnasia tendrá su partido por la Copa Liga Profesional. En esta oportunidad, el elenco de Leonardo Carol Madelón volverá a tener su duelo en el vigente torneo doméstico frente a Vélez, a quien enfrentará en el José Amalfitani el viernes a las 21:15.

Dicho esto y en este encuentro frente al Fortín, el Lobo conoció en la tarde del martes quién impartirá justicia. En esta oportunidad, el juez será Leandro Rey Hilfer, que estará acompañado por sus asistentes Diego Bonfá y Lucas Pardo, mientras que el cuarto será Fernando Echenique. Finalmente, y en lo que respecta al VAR, allí estará Fernando Espinoza, mientras que en el AVAR estará Fernando Echavarría.