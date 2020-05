Apaolaza, con sed de revancha

El delantero de Estudiantes de La Plata, Francisco Apaolaza, manifestó sus ganas de tener revancha en el León y la difícil situación que le tocó pasar cuando Gabriel Milito era el técnico del equipo.

El futbolista surgido de las inferiores Albirrojas se encuentra actualmente a préstamo en Instituto de Córdoba, y su vínculo con la institución cordobesa finalizará el 30 de junio de este año, por lo que deberá regresar al Pincha.

“A pesar de que fue poco, me sentí bien en Instituto. Jugué y pude volver a tener esa confianza tan importante para un futbolista”, expresó sobre su paso por La Gloria.

Además, confesó: “Cuando volví de Patronato, fue muy duro. Con Milito fue duro, yo regresé y sentía que estaba en mi casa, pero en los entrenamientos de fútbol y amistosos me hacían cambiar, entrar en calor y después me decían que no iba a jugar”.

Por último, comentó: “El Chavo me conoce, jugué con él, y espero poder quedarme en el club”.