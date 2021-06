Cambios en el fútbol femenino de Cambaceres: malestar en las jugadoras

En las últimas horas el fútbol femenino de Defensores de Cambaceres sufrió un quiebre y cortocircuito importante tras el anuncio de la institución sobre la salida del cuerpo técnico encabezado por Federico Quiroga.

"La CD del Club Defensores de Cambaceres informa que Federico Quiroga, director técnico del plantel superior de Fútbol Femenino, ha sido desvinculado de la institución. Asimismo, le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro y agradecemos el trabajo realizado por él y su equipo", detalló el Club en un anuncio en su red social oficial de Twitter.

Lógicamente que esto desató un malestar enorme en las jugadoras del primer equipo quienes a través de un comunicado contaron no estar enteradas de la decisión y tampoco coincidir con el abrupto cambio dispuesto por la Comisión Directiva.

Cada una desde su cuenta personal destacó que "la situación les provoca un enorme desconcierto, indignación y amargura", siendo que además afirmaron que todas se enteraron de la abrupta decisión por redes sociales.

COMUNICADO DE LAS JUGADORAS

OTRA VEZ, INTENTAN ARRUINAR NUESTROS SUEÑOS.

La dirigencia del Club Cambaceres decide echar al CT por motivos confusos y solucionables, comunicándolo mediante vía Zoom sin previo aviso ni propuestas de intercambio de soluciones a la situación.

Como jugadorxs del club nos sobran motivos y sueños para realizar este descargo a un grupo de dirigentxs que, sin importar esfuerzos, dedicación y tiempos de un grupo humano de más de 30 PERSONAS le dan “un golpe bajo” al fútbol femenino.

Con esta decisión ya tomada, no sólo están echando a un CT formado, capacitado y con objetivos claros como disputar un torneo de AFA en la categoría C; sino que están ninguneando, desvalorizando y jugando con el esfuerzo de cada una de las jugadoras que, en sintonía con el CT durante 6 meses viene entrenando, cambiando horarios de trabajo, tolerando no disponer de la cancha principal al menos 1 vez por semana (como suele seguir pasando en la gran mayoría de los equipos de fútbol femenino), buscando alternativas para juntar dinero que nos sirva de “colchón” a la hora de viajar o para disponer de una indumentaria que nos represente, etc.

Es cierto que cada una de las jugadoras puede tomar la decisión de seguir en este club. Pero resulta que, también somos personas y (mujeres) que transitamos socialmente por el camino de las injusticias y de la desigualdad de oportunidades, y en este caso el club y su dirigencia no fue la excepción. Y, un club y dirigencia que desvaloriza, juega con los sueños y no otorga igualdad de oportunidades a las mujeres no nos representa y lejos estamos de decidir representarlo.

Cada una de las personas que juegue o conozca jugadorxs de un equipo femenino bien sabe de lo que estamos hablando. Pero creemos necesario visibilizar estas irresponsabilidades y desprolijidades de un grupo de dirigentxs de fútbol que, aún hoy, sigue sin otorgar igualdad de oportunidades.

La situación nos provoca un enorme desconcierto, indignación y amargura; pero también creemos fervientemente que si hay algo que nos enseñó el fútbol es que, las situaciones que intentan derrotarnos nos hacen más fuertes, y unidas aún más.

Así que no queda más que informar nuestra disconformidad con las medidas tomadas por el Club Cambaceres y nos abstenemos de informar nuestra decisión colectiva e individual a quien/es realmente sostuvieron este espacio durante 6 meses pandémicos: nuestro CT Federico Quiroga, Nadia Teclaff y Fernando Pasquale.

Saluda atte. Equipo de jugadoras de fútbol.