Chaco For Ever ganó y toma aire en la tabla

Chaco For Ever logró conseguir una gran victoria en su lucha por permanecer en la Primera Nacional del fútbol argentino. El equipo dirigido técnicamente por Diego Osella aplastó por 3-0 a Aldosivi de Mar del Plata, en un partido donde el rendimiento del Tiburón fue muy flojo y se llevó un duro cachetazo para La Feliz.

El delantero Matías Romero con un doblete y Jonathan Dellarossa decretaron el abultado marcador, en un encuentro que se resolvió en ese tanteador en el tramo final, aunque dentro del campo de juego no hubo equivalencias y el dueño de casa fue un justo ganador.

Los de Osella vienen luchando con la permanencia en la categoría, donde en la Zona B hoy estarían jugando una promoción con All Boys. El que gane de ese potencial choque se quedaría en la divisional, mientras que el otro descendería a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal, ya que en el caso de Chaco For Ever está afiliado indirectamente a la Asociación del Fútbol Argentino.

En el Tiburón sumaron minutos los hombres con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata, Manuel Guanini y Facundo Pereyra, muy recordados en el Lobo. En la próxima jornada, Chaco For Ever será local de Mitre de Santiago del Estero.