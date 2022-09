Con Messi nuevamente como asistidor, el PSG recuperó el liderazgo

En el transcurso de la jornada de ayer y después de haber tenido fecha de Champions League entre semana, el París Saint-Germain de Lionel Messi volvió a jugar por el torneo doméstico.

En esta oportunidad, el elenco parisino se impuso por 1-0 con tanto de Neymar, que fue asistido por el argentino en el único gol del encuentro ante el Brest. Además, Messi llegó a una cifra récord en todas las ligas del Viejo Continente.

En esta ocasión, el rosarino se convirtió en el futbolista con más pases gol efectivos, con 17, el mayor en las cinco grandes ligas europeas en lo que va del 2022. Como si esto fuera poco, el pase que le realizó al brasileño ante Los Piratas le devolvió el liderazgo a los de Christophe Galtier, ya que quedó a dos puntos de diferencia del Nantes, que en su compromiso por esta fecha había vencido por 1 a 0 al Troyes.

Este no es el único dato resonante del capitán de la albiceleste, ya que además llegó a su séptimo pase gol en la temporada y lidera esa estadística, con una más que Neymar, quien a su vez es el mayor anotador del torneo con 8 conquistas, por delante de Kylian Mbappé. Justamente ayer ante el Brest, le negó involuntariamente un tanto al argentino al desviar un remate franco dentro del área con dirección al arco a los 19 minutos. A su vez, otro intento de gol, pero de cabeza, fue trunco porque la pelota dio en el palo.

Lautaro Martínez no pudo anotar en el Inter

Además del encuentro jugado por el mejor jugador del mundo, también hubo presencia argentina en otras ligas. Dicho esto, Lautaro Martínez fue titular en la victoria del Inter ante el Torino, pero en esta ocasión no anotó ningún gol. Así las cosas, el ex-Estudiantes Joaquín Correa ingresó desde el banco de los suplentes y en lugar del bosnio Edin Dzeko, cuando se disputaban 63 minutos de partido en el Giuseppe Meazza.

Por su parte, hoy será el turno de la Juventus de Leandro Paredes y Ángel Di María ante el Salernitana como local. En cuanto al mediocampista central de pasado en PSG, es muy probable que tenga minutos dentro el 11 inicial y respecto al Fideo, deberá esperar otro encuentro para volver a estar en la consideración de Massimiliano Allegri. Esto se debe a que primero sufrió una lesión muscular en su debut en la Serie A, luego volvió y recibió un golpe ante Fiorentina y el entrenador confesó que lo esperará para el duelo del miércoles por Champions League ante Benfica.

Los argentinos de la Premier no tuvieron acción

A raíz de la muerte de la Reina Isabel, desde la Premier League confirmaron que se aplaza la sexta fecha. Tras esto, varios argentinos no pudieron jugar sus partidos este fin de semana. En este sentido, aún no hay día y horario para la nueva programación de los encuentros, ya que aún no han puntualizado cuándo volverá la competición. Dicho esto, ya la séptima fecha también enmarcaría algunos partidos en el período de duelo e incluso en el día previsto para el funeral, que está pautado para llevarse a cabo entre los días 18 y 20 de septiembre, por lo que la jornada podría aplazarse o al menos reubicar sus horarios.

En esta temporada de 2022 del fútbol inglés, para muchos la mejor liga de fútbol de la actualidad, forman parte 11 jugadores argentinos entre los que sobresalen Julián Álvarez (Manchester City) y Emiliano Martínez (Aston Villa). A estos, se le suman Emiliano Buendía (Aston Villa), Paulo Gazzaniga (Fulham), Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho (Manchester United), Federico Fernández (Newcastle), Willy Caballero (Southampton), Cristian Romero (Tottenham), Manuel Lanzini (West Ham) y Alexis MacAllister (Brigthon). Este último es uno de los que se mantiene en vilo para ir al Mundial con Lionel Messi y compañía. Hasta el momento, con cuatro goles convertidos, es el argentino más goleador en las cinco grandes ligas europeas 2022/2023.

En España, Lamela convirtió y fue expulsado

Con las ligas europeas en acción a excepción de la Premier League, ayer se disputaron varios partidos de la fecha 5 de la Liga española. En esta oportunidad, y en la victoria del Sevilla por 3 a 2 como visitante ante el Espanyol, el argentino Erik Lamela convirtió un doblete y Marcos Acuña fue titular. Sin embargo, el ex-Tottenham se fue expulsado por tener doble amarilla y dejó a los de Lopetegui con 10 a siete del final. El que también jugó y convirtió fue Rodrigo de Paul en la victoria del Atlético Madrid contra Celta de Vigo.

Además, hoy jugará el Real Betis de Guido Rodríguez y de Germán Pezzella ante el Villarreal de Giovanni Lo Celso, que viene de anotar en la victoria de su equipo el pasado fin de semana ante el Elche.