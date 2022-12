De Paul: "Es una alegría que no puedo explicar"

El Seleccionado argentino es campeón del mundo, tras vencer a Francia desde los doce pasos, con un empate infartante en el tiempo regular y suplementario.

Allí, Rodrigo De Paul tuvo un rol importante en el encuentro final, luego de dominar el mediocampo junto a Enzo Fernández y Alexis MacAllister. El mediocampista, fue de menos a más en el campeonato mundial y no aguantó las lágrimas: "Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores".

"Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar", cerró el mediocampista.