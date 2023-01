Dicha Pasada fue el regalo de Reyes para nuestros lectores: abonó $6,90 a ganador

Por GALOPÓN

En una tarde de mucho sol y calor, el teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas por segunda vez en la semana y en lo que va del año, para ofrecer un programa de 14 carreras. En sexto lugar se disputó el 2° turno del Especial Apertura (1.000 mts.), donde nuestra candidata exclusiva Dicha Pisada nos hizo quedar muy bien ante nuestro seguidores, pues se alzó con la victoria dejando fácil en el camino a la gran favorita Wait Please, que también claramente dejó tercera a Slingerville.

De esta manera la defensora del stud Tinta Roja se recuperó de sus tres entregas anteriores y en su cuarta salida logró salir del anonimato.

La carrera estaba reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2020 y las siete anotadas cantaron presente a la hora de competir. La cátedra inclinó su contundente preferencia por la debutante Wait Please ($1,40) sobre la chance de Dicha Pasada ($6,90).

Trasladado el pleito a la pista, la favorita debió conformarse con escoltar a nuestra candidata exclusiva que la derrotó por dos cuerpos y medio. En tanto que tercera a dos largos completaba el podio Slingerville. La ganadora, llevada al triunfo por el jockey Mariano López, logró su primera victoria en cuatro participaciones, empleando el registro de 1m00 43/100 para los 1.000 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Slingerville fue la más presta en partir sacándole en el pique clara ventaja sobre Dicha Pasada y Her Force, quedando enseguida Furiosa Rose, pero al formalizarse la carrera pasó al frente Her Force con pequeña ventaja sobre Dicha Pasada, corriendo luego Slingerville y Wait Please. Poco le duró el dulce a la puntera, porque al ingresar al codo de la calle 41 aceleró su marcha Dicha Pasada rebasando su línea, en tanto que la favorita pasaba al segundo lugar.

Así completaron la curva y pisaron la recta con Dicha Pasada perseguida por la favorita que intentaba cortar luz. Eso pareció a la altura de los 250 metros finales, porque Wait Please ilusionó a la mayoría, pero no pasó de eso, porque cuando Mariano López le pidió el resto a su conducida, ésta volvió a despegarse para finalmente cruzar el disco con clara ventaja sobre la debutante. En tanto que tercera se mantuvo Slingerville, para así completar el podio.

Por último, la vencedora se movió en estos parciales: 24s 26/100 para los primeros 400 metros y 48s 42/100 para los 800 metros.

600 victorias

Ganar la primera carrera del programa con Escuela Nacional no fue un triunfo más para la jocketa Andrea Marinhas, ya que significó llegar a los 600 discos triunfales. No es poca cosa para la magnífica carrera de la nombrada amazona. El objetivo es alcanzar el título de la jocketa más ganadora de la historia del turf rioplatense. Vamos por más, Andrea.