El Abierto de Estados Unidos finalmente aceptará a tenistas rusos y bielorrusos

Finalmente el último Grand Slam del año, el US Open, aceptará que tanto jugadores rusos como bielorrusos puedan competir en su próxima edición, a pesar de las sanciones internacionales a atletas de ambos países a causa de la invasión a Ucrania.

De esta manera, los tenistas actualmente vetados de Wimbledon tendrán su oportunidad en el último Grand Slam del año, que se realizará en Nueva York entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre. Los representantes de ambos países competirán bajo bandera neutral. La información la confirmó ATP, a través de sus redes sociales.

Uno de los tenistas destacados es el ruso Daniil Medvedev, actual número uno del ranking ATP, que podrá defender entonces su único título de Grand Slam, obtenido en Flushing Meadows en el año 2021.

Quien aún no tiene confirmada su participación es el tenista serbio Novak Djokovic. Al día de hoy, no podría competir en el US Open ya que las autoridades de Estados Unidos aún piden un certificado de vacunación contra el coronavirus a todos los extranjeros que quieran entrar al país. Un certificado que el número 3 del mundo no tiene, ya que ha manifestado en reiteradas ocasiones su negativa a ponerse la vacuna.

Leo Mayer se despide de las canchas en Corrientes

El experimentado tenista argentino, el “Yacaré” Leonardo Mayer comenzó su última participación en el circuito.

En el Challenger de Corrientes, Leo participa ante su público en la modalidad de dobles, donde hace pareja con otro argentino, Ignacio Monzón. En su primer partido, disputado ayer vencieron por 6-4 y 6-2 a la dupla de Valentín Velazquez y Nick Hardt por el cuadro de los octavos de final.

En la tarde de hoy, desde las 16 se disputarán los cuartos de final cuando la dupla nacional se enfrente a la pareja peruana de los hermanos Conner Huertas del Pino y Arklon Huertas Del Pino en el Corrientes Tennis Club.

Mayer, quien supo ser integrante del equipo campeón de la Copa Davis 2016 junto al seleccionado argentino, pondrá fin a su carrera como tenista profesional una vez finalizado el Challenger en la provincia donde nació.

Con presencia argentina se juega el tercer duelo de la Liga Endesa

La gran definición de la Liga Endesa entre el Barcelona del argentino Nicolás Laprovittola y el Real Madrid de Gabriel Deck tendrá su tercer capítulo desde las 16 de mañana.

Con la serie final igualada por 1 a 1, se enfrentarán en el estadio del Real Madrid, donde puede comenzar a encaminarse el próximo campeón de España. Cabe destacar que la definición es al mejor de 5 partidos y que el duelo número 4 está programado para disputarse el próximo domingo desde las 13 de nuestro país.

Ambos equipos llegaron a esta instancia tras haber dejado en el camino a Joventut en el caso del Barcelona y a Baskonia para el Real Madrid en el cuadro de semifinales, siendo una vez más los dos mejores de la Liga Endesa.