El Bosque a oscuras…

Jueves, 21.30. Poco le importa al hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata. La última vez en el estadio Juan Carmelo Zerillo había sido un viernes a las 16.30, en la victoria 2 a 1 contra Talleres de Córdoba. Ahora la suerte o los dedos de los que toman las decisiones en el fútbol argentino decidieron que sea el partido que presente la décima jornada del campeonato de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El horario no es incomodo pero el día sí, no es normal que los partidos del campeonato argentino se desarrollen un jueves, aunque con este monstruo de 28 equipos a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no les queda otro remedio.

Sin embargo, aunque lo pongan muy temprano o lo coloquen muy tarde, como se dio en este caso con el choque ante Sarmiento de Junín (el conjunto dirigido por el exhombre de Estudiantes, Israel Damonte) los fanáticos del elenco Mens Sana se acercaron en gran número para alentar al equipo de Néstor Gorosito.

Pese al feriado por la Semana Santa en la República Argentina, el hincha se acercó en gran número y aprovechó para llenar las tribunas del Bosque y acompañar, pese a que algunos seguramente tenían la posibilidad de descansar algunos días fuera de la ciudad. Eso no importa al momento de poder estar en 60 y 118, ponerse la azul y blanca, y romperse la garganta y las manos.

Como es costumbre, hubo una gran cantidad de Triperos en su casa, donde el equipo de Pipo y compañía pretende hacerse fuerte, aunque es una situación compleja.

Esto se debe a que el fútbol argentino es muy parejo y ya desde un principio se conocía o se podía pensar que la Zona 1 era la más competitiva, con la jerarquía de River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia, y los buenos rendimientos de Unión de Santa, Argentinos Juniors y el propio Verde de Junín.

Acompañamiento total

Más de 20 mil personas fueron a acompañar al equipo de Brahian Alemán, Cristian Tarragona y compañía. Cabe recordar que hubo venta de entradas generales y plateas, las primeras tuvieron un valor de $2.000, en tanto que la segunda, la más económica para los no socios era de $4.560.

Minuto de silencio por Chachi Alonso

Antes de que comience el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento de Junín en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco de la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, se vivió un momento más que emotivo dentro del campo de juego de 60 y 118.

Todos los futbolistas, junto al cuerpo arbitral, rodearon el círculo central del verde césped del Bosque, y se dispuso un minuto de silencio para recordar a Julio Alonso, mayormente conocido como “Chachi”, que lamentablemente perdió la vida en las últimas horas a sus 65 años, mientras descansaba en la ciudad balnearia de Cariló.

El Lobo sigue pidiendo justicia por Gian

Previo a lo que sucedió con el minuto de silencio para recordar a Julio Alonso, se vivió otro momento muy emotivo en el campo de juego del estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco del partido que disputaron Gimnasia y Esgrima La Plata y Sarmiento de Junín, por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Cuando los futbolistas saltaron al verde césped de 60 y 118, se pudo ver a los futbolistas del elenco Mens Sana con una remera que decía: “Todos por Gian”, haciendo alusión al joven jugador de hockey del Lobo que perdió la vida en nuestra región, más precisamente en la ciudad vecina de Ensenada.