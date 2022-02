El Lobo retoma los entrenamientos en Abasto

Después del fin de semana libre, el Lobo retomará hoy los entrenamientos en Abasto, donde tendrá una semana corta de trabajos ya que estará jugando el viernes por la noche en el Juan Carmelo Zerillo contra Argentinos Juniors. Tras pasar las dos fechas seguidas de visitante, donde además fue derrotado por Banfield y Defensa, ahora buscará hacerse fuerte en el Bosque para empezar a enderezar el barco nuevamente, en la previa a unos encuentros muy difíciles durante las próximas semanas (River, Estudiantes y Talleres).

A partir de las 9:30 comenzarán las actividades que comandará Néstor Gorosito, quien se mostró preocupado después de las dos duras derrotas y admitió en conferencia que hay cuestiones por corregir, de aquí hasta el jueves por la tarde. Entonces será la última práctica antes de quedar concentrados para enfrentar al Bicho en 60 y 118. En estos días de prácticas, Pipo seguramente meta mano en el equipo y tal vez en el esquema; ya que el deseo del entrenador es empezar a jugar con un doble nueve compuesto por Franco Soldano y Cristián Tarragona, pero hasta ahora no están dadas las condiciones. Porque el ex Boca todavía está falto de ritmo futbolístico. Y además, todavía no está decidido qué jugador de mitad de cancha podría salir para que queden dos volantes por afuera, con velocidad para salir de contra; y un doble cinco compuesto de jugadores mixtos, con propiedades defensivas.

En Varela, el otro día Pipo decidió utilizar este esquema en el final de la primera parte, con Ramón Sosa y Tarragona arriba, pero en el entretiempo Soldano reemplazó al paraguayo. El que hizo la banda derecha, como sucedió en el torneo pasado, fue Brahian Alemán. Además de este tema, el DT albiazul deberá solucionar los problemas defensivos; por lo que habrá que ver qué decide en la zaga central, y si está Matías Melluso para volver desde el arranque contra el equipo de Gabriel Milito.

Con este panorama, el Tripero volverá a los entrenamientos con el objetivo de dar vuelta la página, tras la mala semana donde no mostró su mejor versión. Por eso, trabajará para volver a ser el elenco que comenzó el torneo frente a Racing y San Lorenzo, aquel que no dejó tantas dudas, sino más bien varias certezas tanto en defensa como en ataque.

Ramírez volvió a afirmar su postura

Luego de que se diera a conocer la postura de la dirigencia respecto a la posible no renovación del contrato de Eric Ramírez, que se termina en junio, el jugador, en sus redes sociales, dejó un mensaje con una foto en la que festeja un gol señalándose el escudo. Allí la Perla recibió muchas palabras de afecto, pero lo cierto es que por ahora no hay un acuerdo. Desde el lado del jugador afirman que lo económico no es un impedimento y que el club le dejó la puerta abierta para irse en libertad de acción; mientras que la CD Tripera afirma que no hay predisposición a negociar, ya que hubo un pedido de aumento de sueldo que no creen que valga.

Lo cierto es que Ramírez, quien fuera titular, o al menos una opción desde el banco de suplentes; en estas cuatro fechas de la Copa de la Liga Profesional se concentró en todos los encuentros pero no tuvo ni un minuto de acción. A pesar de que hubo muchos cambios en ofensiva en los diferentes partidos y en posiciones donde solía jugar el número 43. De aquí hasta junio hay tiempo para seguir negociando, pero todo parece indicar que por el momento no volverán a charlar sobre esta cuestión.

Vale recordar que el atacante, en el último tiempo, tuvo ofertas del fútbol del exterior, pero no llegaron a buen puerto. Aunque algunos equipos argentinos ahora lo están buscando, teniendo en cuenta esta situación de que podría irse con el pase en su poder a mitad de junio.