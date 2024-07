El Lobo visita a Huracán con una baja importante

Después de la primera prueba contra Camioneros en el Bosque, donde lo goleó por 8-0 en dos tiempos de 30 minutos cada uno, esta mañana Gimnasia tendrá un rival de mayor jerarquía y con más minutos en juego para ir tomando ritmo de competencia, ya que el próximo jueves visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el Bautista Gargantini, por la Liga Profesional.

El encuentro será a las 10 en el Tomás Adolfo Ducó y será a puertas cerradas por disposición del entrenador local. Allí se jugarán dos tiempos de 60 minutos cada uno y la idea de Marcelo Méndez es repetir lo del sábado pasado, planteando dos equipos, aunque ayer se enteró de una baja muy importante.

En la práctica del jueves, donde hubo muchos trabajos con pelota pensando en el amistoso de hoy, se confirmó que Leonardo Morales será baja, arrastra una molestia muscular del partido pasado y no se lo arriesgará. A pesar de que los estudios no arrojaron una lesión muscular, el Yacaré tiene un pequeño edema en uno de sus cuádriceps y por eso no tomará partida.

En su reemplazo estará Gustavo Canto, acompañando a Yonathan Cabral en la zaga central. Mientras que Nicolás Colazo, que jugó unos minutos contra Camioneros y salió porque se había recuperado recientemente de una molestia, tiene chances de ser titular, pero será probado. De lo contrario, jugará Rodrigo Gallo, que lo reemplazó en el Bosque. Luego, el equipo titular será el mismo que viene siendo una constante, con Agustín Bolívar como reemplazante de Rodrigo Saravia por el momento.

Probable equipo 1: Insfrán; Pintado, Cabral, Canto, Colazo/Gallo; Saravia, Castro, De Blasis; Abaldo, Castillo, Domínguez.

Garayalde y Rodríguez tendrán minutos

En este amistoso contra el Globo se espera que el flamante refuerzo Tripero, Nicolás Garayalde, tenga sus primeros minutos bajo el mando de Marcelo Méndez para ir ganando ritmo futbolístico, ya que se venía entrenando a la par en Vélez, pero tuvo poca acción en los últimos meses. Además, esto será importante para que el jugador vaya dejando atrás su molestia en el tobillo, por lo que tendrá tratamiento complementario en el Lobo.

Además de esto, el que volverá a tener acción será Yonathan Rodríguez para intentar ganarse un puesto y cambiar su presente en la consideración de Méndez. A pesar de que no es muy tenido en cuenta, por el momento no hubo clubes que busquen al mediocampista que Gimnasia compró en enero y por eso buscan que su salida sea solo venta o préstamo.

Sumado a que las negociaciones por los extranjeros (ver nota B) se estancaron un poco, por ahora tampoco tiene la necesidad de liberar cupos. En ese contexto, se buscará utilizarlo mientras sea jugador del club. El que no estará entre los convocados será Cristián Colman, que seguramente tenga salida en este mercado de pases.